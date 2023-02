Los Xiaomi Redmi Note 12, Note 12 Pro y Note 12 Pro+ son los nuevos súperventas de la marca china para la gama media. Si bien todos ellos han incluido cámaras de gran calidad, seguramente querrás descargar la GCam para el Redmi Note 12 o 12 Pro, pues ya todos sabemos que la app de cámara de Google mejora la calidad fotográfica de cualquier móvil como por arte de magia.

El modelo estándar de la serie Redmi Note 12 ha llegado con una cámara trasera dual bastante decente de 48 MP + 2 MP. El modelo Pro sube la apuesta con una cámara triple de 50 MP + 8 MP + 2 MP, y el modelo Pro+ trae la cámara definitiva de la serie con un sensor principal de 200 MP acompañado por un ultra gran angular de 8 MP y un macro de 2 MP. ¿Quieres exprimir la cámara de tu Redmi Note 12? Descarga la GCam a continuación para conseguirlo.

Dónde descargar la mejor GCam para los Redmi Note 12 y Note 12 Pro

Como seguramente ya sabes, la GCam solo es oficialmente compatible con los Google Pixel. La compatibilidad con el resto de móviles depende de los MODs creados por la comunidad, que pueden funcionar mejor o peor con según qué móviles. De ahí que sea muy importante la elección del MOD de la GCam para tu Redmi Note 12 o 12 Pro. Si descargas un APK que no está pensado o que no se adapta bien a la cámara de tu móvil, no verás una mejoría en las fotos o puede que ni siquiera funcione la app.

Según los testeos de la comunidad, los Redmi Note 12 y Note 12 Pro son compatibles con los MODs de la GCam 8.4. Específicamente, se recomienda descargar la GCam LMC8.4_R13 creada por Hasli para el Redmi Note 12, y la Gcam-8.4.300.build-V7.0.220819 creada por Arnova8G2 para el Redmi Note 12 Pro. Aquí te dejamos los enlaces de descarga para que bajes la correspondiente a tu móvil:

Descargar | GCam 8.4 para el Redmi Note 12

Descargar | GCam 8.4 para el Redmi Note 12 Pro

Asegúrate de descargar el primer APK de la lista en ambos casos. Es decir, para el Redmi Note 12 debes descargar el APK llamado «LMC8.4_R13_Fix2.apk» y para el Redmi Note 12 Pro tienes que descargar el APK «Gcam-8.4.300.build-V7.0.220819.1201_snap.apk».

Cómo instalar la GCam en el Redmi Note 12 o Note 12 Pro

¿No sabes cómo instalar el APK de la GCam descargado en tu Redmi Note 12? No te preocupes, solo haz lo siguiente:

Si aún no lo has hecho, descarga el APK de la GCam para tu móvil que te dejamos en el enlace anterior.

que te dejamos en el enlace anterior. Pulsa el APK descargado. Te pedirán que habilites la instalación de apps desde fuentes desconocidas, así que hazlo.

Vuelve a presionar el APK y ahora sí deberías poder pulsar en Instalar.

¡Listo! Una vez que termine de instalarse, deberías poder ver el icono de la Google Camera en tu Redmi Note 12 o 12 Pro. Para una explicación más detallada, echa un vistazo a este tutorial de cómo instalar un APK paso a paso.