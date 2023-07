Descarga los increíbles fondos de pantalla del Nothing Phone 2

El Nothing Phone (2) está al caer. El segundo móvil de la nueva marca de Carl Pei (fundador y ex-CEO de OnePlus) se lanzará este 11 de julio y a tan solo días de su presentación oficial, se ha filtrado el paquete de fondos de pantallas que traerá el sucesor del Nothing Phone (1). Así es, los leakers del mundo Android lo han vuelto a hacer y desde ya puedes descargar en alta resolución los wallpapers que vendrán preinstalados en este esperado móvil. A continuación, te contamos cómo descargarlos.

Así puedes descargar los 20 fondos de pantalla oficiales del Nothing Phone (2)

Parece que Kamila Wojciechowska se está convirtiendo en la filtradora más importante de la marca Nothing. Y es que la famosa leaker lleva semanas revelando algunas de las características que tendrá el segundo teléfono de Nothing tales como su diseño y procesador. Y ahora, Wojciechowska está de regreso, pero esta vez con algo que muchos esperaban: los fondos de pantalla del Nothing Phone 2.

En total, se han filtrado unos 20 fondos de pantalla oficiales del Nothing Phone (2). Algunos de ellos ya los habíamos visto en el Nothing Phone (1) y otros son originales del segundo móvil de la marca. ¿Quieres echarles un vistazo? Pues aquí abajo te dejamos un enlace de Google Drive en el que encontrarás 20 wallpapers en altas resoluciones (1242 x 2760 píxeles y 2488 x 5521 píxeles) que puedes descargar de manera gratuita:

Descargar | Fondos de pantalla del Nothing Phone 2

Y… ¿Qué más se ha revelado del esperado Nothing Phone 2? Pues además de su diseño, fecha de lanzamiento y wallpapers, también se ha confirmado que llegará con Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una doble cámara trasera que combina el Sony IMX890 de 50 MP y un ultra gran angular de Samsung de 50 MP. Y tú… ¿Crees que el segundo móvil de Nothing será de los mejores de 2023?