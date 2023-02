El Redmi A1 es actualmente el móvil más barato del catálogo de Xiaomi y, sin lugar a dudas, es el smartphone más recomendado por menos de 100 euros. Lastimosamente, para ofrecer un precio tan bajo, Xiaomi ha tenido que hacer sacrificios importantes en el hardware del Redmi A1 y eso se nota principalmente en la cámara. Los resultados de su cámara trasera dual, que utiliza sensores de 8 MP (principal) y 2 MP (bokeh), dejan bastante que desear.

Pero aquí te traemos una buena noticia: ya existe una GCam compatible con el Redmi A1 y enseguida te dejamos el enlace para que descargues su APK y puedas probarla. Mejora bastante la calidad fotográfica del móvil, sobre todo en escenas poco iluminadas, así que no te la pierdas.

Cómo descargar la GCam para el Redmi A1

Al tratarse de un móvil que usa una versión reducida de Android (Android 12 Go), evidentemente solo soporta la versión ligera de la Google Camera: GCam Go. Esta versión incluye todos los algoritmos de fotografía de Google que exprimen los sensores de las cámaras, pero no tiene tantas funciones para poder funcionar de forma fluida y rápida en móviles de bajos recursos, como lo es el Redmi A1.

Sea como sea, como puedes ver en el vídeo de arriba, la GCam Go mejora bastante el rendimiento de cámara del Redmi A1. Si quieres instalar la misma GCam utilizada en el vídeo, descarga el siguiente APK:

Descargar | APK de GCam Go para Redmi A1

Sin embargo, te recomendamos echar un ojo al repositorio oficial de MODs de la GCam Go donde encontrarás versiones más recientes de esta aplicación de cámara. Las versiones que mejor funcionan son estas: «CameraGo_2.5_Greatness_Special-2» y «GCAMGO_3.3.439_SHAMIM_V1«. Puedes probar otras, pero es posible que no funcionen del todo bien en tu Redmi A1.

Cómo instalar la GCam en el Redmi A1

La GCam Go para el Redmi A1 se instala como cualquier otro APK. Si nunca has instalado este tipo de archivos, simplemente sigue este tutorial de cómo instalar un archivo APK en Android paso a paso. No hace falta utilizar un archivo de configuración ni nada por el estilo. Es solo «instalar y usar». De cualquier forma, si necesitas más ayuda con la instalación de la GCam en el Redmi A1 puedes hacérnoslo saber en los comentarios.