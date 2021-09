Axie Infinity es uno de los criptojuegos más populares en la actualidad y a diferencia de Plant vs Undead en donde puedes jugar en Android sin una app oficial, Axie Infinity sí tiene una app oficial para Android. Si quieres saber cómo descargar la APK de Axie Infinity has llegado al sitio indicado.

Si todavía no has comenzado a jugar Axie Infinity es momento de que descubras cómo puedes ganar criptomonedas con Axie Infinity. Ahora, si ya estás familiarizado con este juego, seguro sabes que Axie Infinity no tiene disponible su aplicación oficial en Google Play.

Pasos para descargar el APK de Axie Infinity en Android

Axie Infinity tiene aplicaciones para Windows y MacOS que puedes descargar fácilmente desde el sitio oficial del juego. Axie Infinity también tiene disponible de forma oficial su app para Android, aunque descargarla puede ser un poco complicado.

Antes de explicarte cómo puedes descargar el APK de Axie Infinity te recomendamos que solo descargues las aplicaciones de este juego desde su plataforma oficial. Lo mejor es que no descargues nada relacionado con Axie Infinity desde sitios web de terceros porque puedes comprometer la seguridad de tu cuenta.

Si quieres descargar la APK de Axie Infinity para Android, lo primero que tienes que hacer es activar la instalación desde fuentes externas o desconocidas en Android. Ahora lo que tienes que hacer para descargar el APK de Axie Infinity en tu dispositivo es lo siguiente:

Ingresa en el sitio oficial de Axie Infinity desde tu dispositivo Android. Selecciona “Play Now” en la parte superior derecha. Toca en “Android”. Confirma la instalación del APK seleccionando “Instalar”.

Una vez hecho esto ya puedes disfrutar en tu dispositivo Android de toda la diversión que te ofrece Axie Infinity, además de que puedes ganar criptomonedas desde tu móvil con este juego.

Existen múltiples juegos con los que puedes ganar criptomonedas, aunque no todos están disponibles para Android. Si quieres probar otro criptojuego y ganar dinero con él, te recomendamos que conozcas todo lo que necesitas saber para comenzar a jugar Plant vs Undead. Si todavía no lo sabes, Plant vs Undead es uno de los juegos que está compitiendo más fuerte con Axie Infinity.