En Internet, existen varias herramientas que te permiten descargar el firmware más reciente para tu móvil Samsung. Hace un tiempo teníamos al programa SamFirm, pero este dejó de funcionar bien y fue sustituido en popularidad por Frija. Ahora, ha nacido una nueva alternativa llamada Updato. A diferencia de los mencionados, Updato no es un programa, sino una especie de aplicación web. Para ser más específicos, Updato no es más que un buscador de firmware oficiales para smartphones Samsung.

Eso sí, este sitio web también se encarga de alojar todos los firmware que ofrece para que puedas descargarlos a la más rápida velocidad posible y de forma segura. Pero lo que más nos gusta de Updato es que es muy fácil de usar, ya que funciona como el buscador de Google. Solo tienes que ingresar el modelo de tu Samsung y Updato encontrará para ti el firmware oficial más reciente que puedes instalar. Conoce más sobre esta útil herramienta a continuación.

Cómo descargar un firmware oficial para tu Samsung con Updato

En Updato encontrarás más de 74500 firmware oficiales para prácticamente todos los móviles Samsung que existen. La página no aloja custom ROMs o firmware no oficiales, así que no esperes encontrar eso aquí. Updato verifica frecuentemente la disponibilidad de nuevos firmware para cada dispositivo Samsung en más de 500 regiones. Por ello, es muy probable que consigas con Updato el último firmware disponible para tu Samsung.

Ahora bien, ¿cuál es la mejor forma de descargar un firmware para tu Samsung con Updato? Sus propios desarrolladores nos indican lo siguiente:

Ingresa en el sitio web de Updato.

En la barra de búsqueda, introduce el nombre de tu dispositivo. Por ejemplo: Galaxy S9.

Así, te aparecerá una lista con todos los firmware disponibles para tu móvil, aunque no todos serán compatibles con tu dispositivo en específico . El que debes instalar debe ser de la misma región (y operador) y número de modelo de tu Samsung. Updato te ofrece dos opciones para filtrar los resultados con dichos parámetros.

Para una búsqueda más precisa, ve a la Configuración de tu Samsung y entra en la opción Acerca del teléfono. Allí encontrarás el número de modelo de tu Samsung (algo como este: SM-N975F) que puedes introducir en el buscador de Updato para obtener fácilmente el firmware específico que necesitas.

Una vez encontrado el firmware para tu Samsung, selecciónalo y luego descárgalo con una de las opciones que Updato te ofrece: FREE (descarga gratuita, con límite de velocidad) o PAID (descarga de pago, sin límites). Para ambas opciones tendrás que registrarte en el sitio.

Cuando la descarga finalice, ya podrás instalar el firmware a tu Samsung con Odin. En fin, esperamos que te haya servido esta herramienta y puedas mantener tu Samsung actualizado con ella.