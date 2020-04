Si estás al tanto del mundillo de las Custom ROMs seguramente conozcas Paranoid. Es una de las ROMs que en su día fueron muy conocidas por lo bien que funcionaban en cualquier dispositivo. Tenía muchas cosas buenas pero… El proyecto acabó siendo “abandonado” en Android Nougat.

Las últimas noticias que tuvimos acerca de Paranoid fueron en 2017 y, a pesar de que salieron versiones en Android Oreo y Pie, todas se quedaron en el aire. Esto acaba de cambiar, Paranoid Android Quartz ha vuelto de manera oficial por todo lo alto.

¿Qué tiene de especial la ROM Paranoid y qué móviles tienen soporte?

Las versiones, hasta el día de hoy, no habían pasado de las versiones Alpha o Beta. Nos faltaba un soporte “oficial” y eso es lo que acaban de anunciar para ciertos dispositivos. Abajo te dejamos la lista oficial de los que ya tienen la versión estable y de los que están en camino:

Confirmados: OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 9, Essential Phone, Xiaomi Redmi 5, Asus ZenFone Max Pro M1 y Asus ZenFone Max Pro M2.

OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 9, Essential Phone, Xiaomi Redmi 5, Asus ZenFone Max Pro M1 y Asus ZenFone Max Pro M2. Próximamente: OnePlus 5, OnePlus 5T, OnePlus 7, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Pocophone F1, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ3, Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 y Xiaomi Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro.

Paranoid tiene varias bazas a su favor que otras ROMs no tienen, al menos no de manera tan cuidada. Lo primero que notarás es su impresionante sencillez y fluidez, flashear y a disfrutar. Otra de sus características es que está basada en el código Aurora Forum Android base optimizado para los procesadores de Qualcomm.

Esto último, y a diferencia de las demás basadas en AOSP, hace que en general todo vaya mejor. No vamos a entrar en detalles demasiado técnicos pero el resumen es que no tendrás ninguno tipo de problema y, seguramente, se comporte mejor en batería o rendimiento que sus “rivales” aunque otras como Syberia OS no se le quedan nada atrás.

Cómo descargar e instalar Paranoid en tu móvil

El proceso es el mismo en todos los terminales. Simplemente ve a su web oficial y pincha en el enlace que te llevará al foro correspondiente de XDA. Desde ahí podrás encontrar todas las instrucciones para tu móvil y la información necesaria, te recomendamos que eches un ojo a los comentarios de los usuarios, siempre puede haber algún bug inesperado.

Nosotros la instalaremos en un Xiaomi Mi 9 como os enseñamos aquí y te contaremos nuestras impresiones. Mantente al tanto para conocer nuestra opinión en detalle. 😉