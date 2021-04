LineageOS es una de las ROM personalizadas de Android más populares que existe. Es un proyecto de código abierto, lo cual permite que la comunidad lo adapte a una gran variedad de dispositivos. La última versión de esta ROM, LineageOS 18.1 con Android 11, ya está disponible para más de 50 móviles de forma oficial. Los últimos que se han sumado a esta lista son los recientes Redmi Note 10 Pro y Redmi Note 10 Pro Max. Eso sí, lo han hecho con una versión no oficial de LineageOS creada por grewal09, miembro de XDA-Developers.

LineageOS 18.1 (no oficial) ya está disponible para los Redmi Note 10 Pro y Pro Max

Los Redmi Note 10 vienen de fábrica con Android 11, por lo que instalar LineageOS 18.1 (basado en Android 11) puede no tener sentido para algunas personas. Sin embargo, no olvidemos que el Android que tienen estos móviles de Xiaomi está fuertemente modificado con la capa de personalización MIUI. En cambio, el Android que ofrece LineageOS es más simple, no tiene bloatware y te ofrece una experiencia más cercana a Android Stock.

Así que, si compraste un Redmi Note 10 Pro o un Redmi Note 10 Pro Max atraído por la relación calidad-precio de su hardware, pero detestas su software (MIUI), entonces deberías probar LineageOS 18.1. Vale la pena mencionar que esta versión de LineageOS para los Redmi Note 10 Pro que aquí te traemos no fue creada por el equipo que desarrolla LineageOS. Por ello, se considera “no oficial”. Sin embargo, la comunidad de XDA-Developers ya ha verificado que funciona bien y los únicos problemas conocidos son estos:

El doble toque para encender no funciona

SELinux está configurado como permisivo

Todo lo que se necesita para instalar esta versión de LineageOS 18.1 es desbloquear el bootloader e instalar un custom recovery (que lo proporciona el desarrollador). Si te interesa, aquí tienes el enlace de descarga de la ROM junto con las instrucciones de instalación:

Descargar | LineageOS 18.1 (no oficial) para Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Por otro lado, aquí te dejamos el artículo oficial de LineageOS 18.1 con todas sus novedades y dispositivos compatibles por si quieres conocer más en profundidad esta ROM. Ten en cuenta que en dicho artículo no se incluyen los móviles que han recibido una versión no oficial, como los Redmi Note 10 Pro o el mítico Galaxy S2.