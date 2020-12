Hace poco te contamos que el mítico Samsung Galaxy S2 es uno de los móviles que dejarán de tener WhatsApp en 2021. Eso sí, si actualizas a tu Galaxy S2 a una versión posterior a Android 4.0.3, podrás seguir usando WhatsApp normalmente con soporte oficial. Evidentemente, Samsung ya no envía actualizaciones a este móvil, por lo que la única manera de actualizarlo ahora mismo es mediante custom ROMs como la nueva que acaban de lanzar los desarrolladores de LineageOS.

Y es que, aunque no lo creas, 9 años después de su lanzamiento oficial, el Galaxy S2 ha recibido Android 11 a través de una ROM de LineageOS 18.1. Esto deja en ridículo a cientos de móviles de hace 2 o 3 años que ni siquiera han podido actualizar a Android 10. No obstante, hay que aclarar que Android 11 llega al Galaxy S2 con varias limitaciones y detalles a considerar que repasamos a continuación.

Descarga LineageOS 18.1 basado en Android 11 para tu Galaxy S2

Antes de nada, es importante matizar que la versión de LineageOS 18.1 basada en Android 11 para el Galaxy S2 ha sido diseñada para la variante GT-I9100. Eso no quiere decir que no sirva para otros modelos del Galaxy S2, pero seguramente no funcione tan bien como se espera.

En cuanto a las cosas que funcionan perfectamente con esta ROM, los desarrolladores mencionan a la cámara, el WiFi, la pantalla y el sonido del móvil. Aclararon que la SIM también funciona, pero solo para recibir llamadas, no para hacer. Otras cosas que no funcionan son el GPS, la radio FM, la función de compartir pantalla, el soporte para Magisk, entre otras funciones.

Por ello, esta ROM de Android 11 para el Galaxy S2 solo se recomienda para probar las nuevas características de la más reciente versión de Android. Si el Galaxy S2 aún es tu móvil principal, no debes usar esta ROM hasta que sus desarrolladores solucionen algunas limitaciones (la de hacer llamadas y el GPS, principalmente). De todas formas, aquí abajo te dejamos el enlace para descargar LineageOS 18.1 con Android 11 para tu Galaxy S2.

Descargar | Android 11 para el Galaxy S2 (LineageOS 18.1)

Puedes instalar esta ROM fácilmente con el programa oficial de Samsung para instalar firmware en sus dispositivos llamado ODIN. ¡Es muy sencillo! Eso sí, su rendimiento seguramente no sea para tirar cohetes. En el pasado probamos una ROM de Android Pie en el S2 y el rendimiento era un tanto deficiente…