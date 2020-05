Como siempre hemos dicho, una de las cosas que convierten a Android en el sistema operativo perfecto es su libertad y capacidades de personalización. Cualquiera puede tomar AOSP, y con un mínimo de conocimiento en programación crear su propia ROM personalizada de Android.

Con una Custom ROM, muchos dispositivos logran tener versiones de Android actualizadas, incluso antes de que la OTA oficial se lance, como en este caso. El Redmi Note 8 puede actualizarse a Android 10, sin embargo, solo existen firmwares para Rusia y Estados Unidos. Por eso, si quieres actualizar tu Redmi Note 8 a Android 10 ahora mismo, puedes hacerlo con Extended UI, una ROM personalizada muy completa.

Extended UI, una ROM personalizada perfecta para que tengas Android 10 en tu Redmi Note 8

Como muchas otras ROMs alternativas, Extended UI está optimizada para sacar el máximo rendimiento de tu Redmi Note 8. Su interfaz es muy fluida, y llega libre de aplicaciones preinstaladas innecesarias, manteniendo solo lo mínimo para un funcionamiento completo.

Extended UI incluye el parche de seguridad de Android 10 de abril, por lo que no debes preocuparte por instalar una ROM desactualizada. Además, una vez instalada, ocupa alrededor de 13 GB de almacenamiento, dejando libres unos 50 GB, más de los que deja MIUI.

Esta ROM es altamente personalizable y la duración de la batería es excelente. Aparte, tiene soporte dual para VoLTE y VoWiFi, dos funciones que muchas veces llegan con detalles a las custom ROMs. ANX Cam, la aplicación de cámara de Extended UI, es muy parecida a la de MIUI. Además, obtiene resultados muy buenos, algo en lo que también fallan muchas ROMs alternativas.

Extended UI también es compatible con múltiples mods de la GCam, pero pocos ofrecen un soporte completo para todos los sensores del Redmi Note 8.

Requisitos para instalar Android 10 en tu Redmi Note 8 a través de Extended UI

Ya hablamos de las bondades de Extended UI, pero ahora toca saber cómo instalar esta ROM para que tengas Android 10 en tu Redmi Note 8, ¿cierto? Sin embargo, antes de instalar debes contar con varias herramientas, son estas:

Desbloquear el bootloader de tu Redmi Note 8 . Puedes seguir este tutorial para hacerlo, aunque la versión más actualizada de Mi Unlock Tool la puedes descargar desde aquí.

. Puedes seguir este tutorial para hacerlo, aunque la versión más actualizada de Mi Unlock Tool la puedes descargar desde aquí. Descarga TWRP para utilizarlo como tu nuevo recovery. Puedes bajarlo desde aquí.

para utilizarlo como tu nuevo recovery. Puedes bajarlo desde aquí. Descarga Extended UI desde este enlace. Las GApps ya vienen incluídas.

desde este enlace. Las GApps ya vienen incluídas. Para rootear tu móvil, descarga Magisk desde este enlace.

desde este enlace. Descarga e instala el ADB de Android para Windows, o para MacOS.

para Windows, o para MacOS. Un cable USB tipo C y un ordenador.

Que tu Redmi Note 8 esté cargado por encima de 70% (esto es por seguridad)

Si estás haciendo el proceso desde una Mac, tendrás que hacer lo siguiente para utilizar el ADB de Android:

Descomprime el archivo ZIP que descargaste y pega el contenido en el escritorio. Abre la terminal de MacOS. Escribe “Type cd Desktop/Android” (sin las comillas). Luego tipea “./ADB-Install-Mac.sh” (sin las comillas).

Cómo instalar Extended UI en tu Xiaomi Redmi Note 8 para tener Android 10

Ahora que ya tienes todos los requisitos previos, puedes seguir adelante con la instalación de Extended UI. Es un proceso un poco largo, pero para nada complicado, mientras no toques donde no debes, no debería suceder nada. Por supuesto, recuerda que instalar una ROM personalizada te hará perder la garantía, pero siempre podrás volver al firmware original y recuperarla. Estos son los pasos a seguir para instalar:

Copia los archivos de Extended UI y Magisk en el almacenamiento extraíble de tu móvil. Apaga tu Xiaomi Redmi Note 8 e inicia en el modo fastboot. Para hacerlo tendrás que presionar las teclas de encendido y bajar volumen al mismo tiempo. Conecta tu móvil al ordenador con el cable USB. Abre la consola de Windows, y navega hasta la carpeta donde está el archivo IMG de TWRP. Escribe “fastboot devices” en la consola para ver si reconoce tu móvil. Si lo hace, escribe “fastboot flash recovery_filename.img”, y presiona Enter. “Filename” es el nombre del archivo de TWRP, si lo cambiaste, tendrás que suplantar esa palabra por el nuevo nombre. Una vez finalizado el proceso de instalación de TWRP, reinicia el móvil en modo recovery. Para hacerlo solo debes presionar simultáneamente los botones de subir volumen y encendido. Al entrar a TWRP, te solicitará permiso para realizar modificaciones, permítelo. Presiona el botón “Wipe”, luego “Formar Data” y confirma con “Yes”. Luego haz clic en “Advanced Wipe”, luego “Davilk /ART Caché” y ahí selecciona “System”, “Data” y “Caché”. Luego confirma la acción utilizando el deslizador que aparece en la pantalla. Regresa al menú principal de TWRP y presiona “Install”. Navega hasta la carpeta donde guardaste los archivos de instalación de Extended UI y Magisk. Selecciona el archivo ZIP de Extended UI, y el de Magisk si deseas rootear tu Redmi Note 8. Confirma la instalación deslizando hacia la derecha en el botón correspondiente. Una vez finalizada la instalación, selecciona “Reboot” y luego “System”. Espera unos minutos a que Extended UI se configure, completa el asistente de configuración inicial y disfruta.

¡Listo! Si seguiste correctamente los pasos, en menos de 15 minutos deberías estar disfrutando de Android 10 en tu Redmi Note 8. Ha sido sencillo ¿cierto? Ahora solo falta una cosa, que nos cuentes en los comentarios tu experiencia con esta ROM, aunque también puedes recomendarnos otras.