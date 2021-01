Los nuevos Samsung Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra ya son oficiales y están a la venta en prácticamente todo el mundo. Estos tres buques insignia estrenan la nueva capa de personalización de la marca, One UI 3.1 basada en Android 11, que trae muchas novedades importantes como la inclusión de las apps Mensajes y Discover de Google preinstaladas.

Por ahora, One UI 3.1 solo está disponible para la familia Galaxy S21, aunque eventualmente llegará a otros Galaxy. De cualquier forma, si te interesa tener desde ya mismo la ROM oficial de los Galaxy S21 con One UI 3.1, gracias a los amigos de SamMobile puedes descargarla desde los enlaces que te dejamos a continuación.

Descargar firmware oficial de los Samsung Galaxy S21, S21 Plus y S21 Ultra

¿Quieres descargar el firmware oficial más reciente para tu Galaxy S21, S21 Plus o S21 Ultra? En SamMobile, una página web fiable y con muy buena reputación que cubre todas las novedades de los productos de Samsung, lo puedes encontrar. Descárgalo desde los siguientes enlaces:

Descargar | Firmware oficial del Galaxy S21

Descargar | Firmware oficial del Galaxy S21 Plus

Descargar | Firmware oficial del Galaxy S21 Ultra

En estos enlaces siempre encontrarás la versión más reciente para tus dispositivos, ya que la página web se actualiza constantemente. Eso sí, para evitar problemas, recuerda descargar la ROM de tu país. Además, verifica que el número de modelo que indica la web es el mismo de tu móvil.

Samsung ya ha confirmado que toda la familia Galaxy S21 recibirá tres grandes actualizaciones de Android. Es decir, se actualizarán hasta Android 14. Así que te recomendamos revisar estos enlaces cada cierto tiempo para descargar la versión de One UI más nueva para tu Galaxy S21.

Asimismo, te recordamos que, si necesitas ayuda con esto, puedes pinchar el siguiente enlace para aprender a instalar un firmware a tu Samsung con la herramienta Odin. Además, en caso de que no encuentres un firmware en particular que estás buscando para tu Galaxy S21, no olvides que también puedes usar repositorios como Updato o Frija para descargar el último firmware oficial. Esperamos que estas herramientas te resulten útiles.