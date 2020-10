El Moto E5 Play, ha sido en su día un dispositivo interesante con buenas prestaciones a precio de derribo. Además, llegó en dos versiones: una con Android GO y otra con la versión normal de Android 8.0 Oreo.

Su procesador Snapdragon 425 junto con 2 GB de memoria RAM son suficientes para navegar por Internet, usar redes sociales y servicios de mensajería instantánea, además de disfrutar de juegos que requieran de poca carga gráfica.

Pero no todo son buenas noticias, ya que este dispositivo tiene problemas para usar los nuevos filtros de Instagram por que no llegó a actualizar su versión de Android. ¿La solución? Actualizar el Motorola Moto E5 Play a Android 9 Pie.

Ventajas de actualizar el Moto E5 Play a Android 9

No solo tendrás una nueva versión de Android, sino que disfrutarás de las ventajas que ofrecen los terminales Pixel de Google. Tendrás el Pixel Launcher, nuevos fondos de pantalla, la característica animación de arranque, mejor seguridad, más control de la privacidad, etc. También podrás disfrutar de las bondades del nuevo sistema de navegación basado en gestos, brillo adaptable mejorado, una interfaz de usuario rediseñada…

Y sí, tras esta actualización, el Moto E5 Play ya funcionará perfectamente con los nuevos filtros de Instagram, por lo que vale mucho la pena apostar por esta ROM personalizada, ya que de forma oficial no es posible conseguirlo.

Para ello, te vamos a explicar paso a paso cómo actualizar el Moto E5 Play a través de una ROM personalizada llamada Google Pixel Experience ROM basada en Android 9.0 Pie.

Cómo instalar Google Pixel Experience ROM en el Moto E5 Play

Antes de empezar con este tutorial para actualizar el Moto E5 Play a Android 9 Pie, cabe destacar que la ROM solo es compatible con este modelo. También deberás hacer una copia de seguridad de tu teléfono, ya que los datos almacenados se borrarán durante el proceso.

Por otro lado, has de tener TWRP Recovery instalado. Tranquilo, que aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo. Y, lo más importante: haz estos pasos con un mínimo del 60% de batería, así evitarás un apagado accidental durante el proceso que convierta tu móvil en un pisapapeles.

Archivos que debes descargar para tener la ROM

Pasos a seguir para instalar la ROM

Una vez hayas descargado la ROM y Gapps en formato .zip, guárdalos en el almacenamiento interno de tu Moto E5 Play.

Reinicia el dispositivo para acceder al modo recuperación TWRP pulsando la tecla de bajar volumen + botón de encendido.

pulsando la tecla de bajar volumen + botón de encendido. Realiza un restablecimiento de fábrica. Para ello deberás ir a Wipe, Advanced Wipe. Ahora, selecciona Cache, Dalvik Cache, System y Data. Por último, desliza el botón Wipe.

Para ello deberás ir a Wipe, Advanced Wipe. Ahora, selecciona Cache, Dalvik Cache, System y Data. Por último, desliza el botón Wipe. Vuelve al menú principal de TWRP pulsando sobre el botón de navegación de tu teléfono.

Ahora, selecciona Install y busca el archivo ROM descargado en tu teléfono y desliza para que se inicie el proceso.

en tu teléfono y desliza para que se inicie el proceso. Cuando haya acabado el proceso, repite el paso anterior pero seleccionando el archivo Gapps que has descargado.

pero seleccionando el archivo Gapps que has descargado. Una vez finalice el proceso, selecciona Wipe cache/dalvik y desliza para empezar el proceso.

Por último, reinicia el sistema para disfrutar de las ventajas de Android 9 Pie con esta ROM Pixel Experience para el Moto E5 Play.

Como habrás podido comprobar, el proceso es bastante sencillo, por lo que no tendrás mayores problemas para actualizar el Moto E5 Play y disfrutar de una experiencia de usuario mejorada. Eso sí, entiende que vas a instalar una ROM no oficial y que si no haces las cosas correctamente podrás dejar tu móvil como un bonito pisapapeles.