El salto que el mundo multimedia está dando del Full HD (1080p) al 4K, o incluso al 8K, es alucinante. Gracias a estas nuevas resoluciones los vídeos se ven increíbles, con un nivel de detalles nunca antes visto. Sin embargo, esta mejora de calidad ha llegado con un alto precio que hay que pagar. Y no, no nos referimos precisamente a los dispositivos que hay que comprar para disfrutar del 4K, sino del enorme tamaño de los vídeos que utilizan esta resolución, lo cual termina siendo un gran problema desde cualquier punto de vista.

Si tienes un móvil o una cámara que graba en 4K, seguramente acabarás rápidamente el espacio de varios discos duros al guardar tus vídeos. Igualmente sucede si quieres tener guardadas películas o series en 4K en tu PC. Pero peor aún es cuando reproduces en streaming vídeos o juegos en 4K, pues el consumo de datos es gigantesco y agota en un parpadeo tu plan de datos o satura la conexión a Internet de tu casa.

Por suerte, esto está a punto de cambiar gracias a un nuevo códec de vídeo que anunció la empresa Fraunhofer y que reducirá a la mitad el tamaño de los vídeos.

Pronto la calidad 4K será más asequible gracias al nuevo códec H.266

Todos los vídeos ocupan muchísimo espacio. Por ello, existen distintos algoritmos de compresión que hacen que estos archivos sean más manejables, tras reducir su tamaño. En la actualidad, muchos de los vídeos que ves a diario están comprimidos con los códecs H.264 (AVC) y H.265 (HEVC), los cuales han sido desarrollados por la empresa Fraunhofer. Ahora, esta misma compañía ha creado un nuevo estándar de codificación que recibe el nombre de H.266 o VVC (Versatile Video Coding).

Por supuesto, el nuevo códec H.266 está adaptado a estos nuevos tiempos del 4K y 8K. Según Fraunhofer, los archivos codificados con H.266 son un 50% más pequeños que los comprimidos con H.265 (el estándar actual). Eso significa que un archivo de vídeo de resolución 4K que ahora pesa 10 GB, se reducirá a unos 5 GB con el códec VVC. Y en caso de que te preocupe, el nuevo códec proporcionará “igual calidad perceptiva”, lo que significa que la imagen se verá tan bien como se ve actualmente con H.265.

No obstante, este nuevo códec no solo es para los vídeos en 4K u 8K. En realidad, el H.266 puede usarse con cualquier tipo de vídeo, ya sea con vídeos SD (480p), HD (720p y 1080p), 3D e incluso con vídeos de 360°. Es decir, la implementación del códec H.266 no solo beneficiará a los usuarios que ven vídeos en 4K, sino a todas las personas, independientemente del tipo de vídeo que suelan ver.

¿En qué te beneficiará el nuevo códec H.266?

Los beneficios que traerá el nuevo códec H.266 son claros:

Tiempos de carga reducidos del streaming de vídeos, películas y series (en las plataformas que lo usen).

de vídeos, películas y series (en las plataformas que lo usen). Mayor eficiencia en el streaming de contenido 4K, 3D o de 360° con conexiones a Internet lentas.

con conexiones a Internet lentas. Ahorro de la mitad de datos al ver contenido multimedia en servicios de streaming.

al ver contenido multimedia en servicios de streaming. El streaming de videojuegos será más fluido .

. Los vídeos ocuparán menos espacio (la mitad del que ocupan ahora) en el almacenamiento de tus dispositivos.

Todo sumado nos da como resultado un mayor ahorro económico y una mayor comodidad al almacenar o ver vídeos en streaming, sobre todo aquellos muy pesados como los de resolución 4K.

Todavía hay que esperar para disfrutar del códec H.266

Lastimosamente, todavía falta mucho para que puedas disfrutar de los beneficios del códec H.266. Fraunhofer tiene planes de lanzar la primera versión del software que codificará y decodificará los vídeos usando H.266 a finales de este año. Además, los chips necesarios para que los dispositivos puedan soportar el códec H.266 ya están en desarrollo, pero no estarán listos hasta 2021.

Se dice que muchas empresas del ámbito, como Microsoft, Apple, Sony y Qualcomm, ya están colaborando con Fraunhofer para implementar este nuevo estándar de codificación en sus productos. Así que tarde o temprano podremos disfrutar de vídeos con menor peso (y la misma calidad) en nuestros dispositivos.

Fuente | Phone Arena