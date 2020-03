Al comienzo de este mes, Google liberó la Developer Preview 2 (DP2) de Android 11. A diferencia de la primera Developer Preview de Android 11, esta nueva versión trae consigo una novedad bastante interesante que agradecerán los desarrolladores y los usuarios que quieran ejecutar apps de móviles Android en PCs poco potentes. Y es que, con esta DP2, ahora Android 11 para PCs x86 permite ejecutar aplicaciones con dependencias C y C++ sin necesidad de hacer una emulación de ARM completa.

Entre otras cosas, esto simplificará mucho el trabajo de los desarrolladores de apps y permitirá que más aplicaciones creadas para Android 11 estén disponibles en los Chromebooks. A continuación, te contamos todos los detalles de esta excelente noticia.

Con Android 11, así de fácil será ejecutar apps de móviles en tu PC

Las aplicaciones de Android escritas en código nativo (C o C++) son compiladas pensando en diferentes arquitecturas de CPU. De hecho, los desarrolladores suelen crear varias versiones de sus apps para las diferentes arquitecturas de CPU que existen, tales como ARM, ARM64, x86 o x86-64. De no hacer esto, las apps solo funcionarían en una arquitectura específica de CPU y no todos los móviles podrían usarlas.

Igualmente, si deseas probar una app en Android Emulator desde PCs basados en arquitectura x86, debes ejecutar una versión de la app creada específicamente para la arquitectura x86. El problema de esto (para los desarrolladores) es que las versiones x86 de las apps no funcionan en los móviles, ya que estos usan arquitecturas de CPU ARM o ARM64, lo cual impide hacer una depuración eficiente de las mismas.

Hasta ahora, la única solución a este problema era usar un dispositivo Android real o instalar imágenes emuladoras con una emulación completa de ARM para las CPU x86. Esta última opción exige un alto rendimiento del ordenador y no permite aprovechar al máximo la aceleración de hardware y la virtualización de CPU que ofrece la arquitectura x86.

Pues bien, la verdadera solución a esto ha llegado de la mano de la DP2 y la nueva versión de Android 11 para PCs x86 que ha lanzado Google, la cual añade la compatibilidad con ARM. ¿Cómo lo hace? A través de ABIs (interfaces binarias de aplicación) que actúan como intermediarias entre las aplicaciones escritas en diferentes idiomas o entre las aplicaciones y el sistema operativo.

Los beneficios de la compatibilidad con apps de ARM

Ahora, en la nueva versión de Android 11 para PCs, las instrucciones ARM de las apps se traducen exclusivamente a x86, mientras que el resto del código sigue ejecutándose en x86. Esto da como resultado que el proceso de ejecución de aplicaciones de móviles en PC sea menos intensivo en cuanto rendimiento y pueda llevarse a cabo incluso en PCs de bajo nivel.

Además de permitir una depuración más fácil de las aplicaciones para Android, esta novedad también permitirá a los desarrolladores publicar la versión ARM de sus aplicaciones (junto con ABIs) para los Chromebooks, en lugar de tener que crear una versión x86 solo para eso. Evidentemente, esto hará que las aplicaciones creadas para Android 11 sean más fáciles de llevar a la mayoría de PCs.

Si quieres probar esta nueva versión de Android 11 para PC, puedes descargarla (sus imágenes de sistema) desde Android Studio usando el SDK Manager o el AVD Manager.

Fuente | XDA Developers