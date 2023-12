Esta es una pregunta que muchos se hacen a la hora de renovar su smartphone o buscar uno nuevo. Los móviles de gama baja o de entrada suelen tener precios muy atractivos, pero también algunas limitaciones en cuanto a rendimiento, batería, cámara o diseño. ¿Son suficientes para el uso diario o es mejor invertir un poco más en un modelo superior?

En este artículo vamos a analizar los pros y los contras de comprar un móvil de menos de 100 euros, basándonos en nuestra propia experiencia, y te daremos algunos consejos para elegir el mejor según tus necesidades y preferencias.

Ventajas de comprar un móvil de menos de 100 euros

Para empezar, hablamos de lo bueno. La principal ventaja de comprar un móvil de menos de 100 euros es, obviamente, el ahorro. Si tienes un presupuesto ajustado o no quieres gastar mucho dinero en un dispositivo que quizás cambies en poco tiempo, esta opción puede ser muy interesante.

Además, hay algunos modelos que ofrecen una buena relación calidad-precio y que cumplen con las funciones básicas que se le pueden pedir a un smartphone: llamar, enviar mensajes, navegar por internet, usar redes sociales, escuchar música, ver vídeos o jugar a juegos sencillos.

Otra ventaja es que al ser móviles más simples y con menos componentes, suelen tener una mayor durabilidad y resistencia. No se calientan tanto, no sufren tanto desgaste y son menos propensos a sufrir averías o roturas. También son más fáciles de reparar o sustituir en caso de que ocurra algún problema.

Por último, comprar un móvil de menos de 100 euros puede ser una buena opción si lo quieres para un uso secundario o específico. Por ejemplo, si lo necesitas para viajar, para trabajar, para emergencias o para regalar a alguien que no sea muy exigente con la tecnología.

Marcas de móviles de 100 euros o menos recomendadas

Las ventajas anteriores pueden no estar presentes en aquellos móviles fabricados por marcas desconocidas. De acuerdo a nuestra experiencia analizando cientos de móviles, estas son las marcas más fiables que hacen móviles de 100 euros o menos:

Samsung

Xiaomi (Redmi y POCO incluidas)

Motorola

Realme

TCL

ZTE

OPPO

Nokia

Infinix

Tecno

itel

DOOGEE

Cubot

Oukitel

UMIDIGI

Si el móvil de 100 euros o menos que te interesa comprar es de una marca que está en el listado anterior, puedes estar seguro de que es de calidad (la máxima a la que puede aspirar un smartphone de 100 euros).

Desventajas de comprar un móvil de menos de 100 euros

Sin embargo, comprar un móvil de menos de 100 euros también tiene sus inconvenientes. El principal es que su rendimiento suele ser bastante limitado y dar problemas al ejecutar aplicaciones más exigentes o al tener varias abiertas al mismo tiempo. Esto puede provocar lentitud, cuelgues o reinicios inesperados que afecten a la experiencia de usuario.

Otra desventaja es que la batería suele tener una capacidad menor y una duración más corta que la de los móviles más caros debido al proceso de fabricación más antiguo de sus chips. Esto implica que hay que cargarlos con más frecuencia y que pueden quedarse sin energía en momentos clave.

Además, la calidad de la cámara siempre es bastante baja y no permite tomar fotos o vídeos con buena resolución o nitidez. Y por si fuera poco, el diseño suele ser más básico y menos atractivo que el de los móviles de gama media o alta. Los materiales suelen ser más baratos y menos prémium, los bordes suelen ser más gruesos y la pantalla suele tener una menor resolución y brillo.

Entonces… ¿vale la pena comprar un móvil de menos de 100 euros?

Como hemos visto, comprar un móvil de menos de 100 euros tiene sus ventajas y sus desventajas. La respuesta a la pregunta inicial dependerá en gran medida de tus expectativas, tus hábitos y tu presupuesto. Si buscas un móvil sencillo, económico y duradero que te sirva solo para tareas básicas, puede ser una buena opción.

Pero si quieres un móvil con la potencia suficiente para garantizarte un buen rendimiento durante años, excelente batería, cámara y diseño, quizás te convenga gastar un poco más e irte a una gama superior.

Personalmente, solo compraría un móvil de 100 euros o menos como smartphone secundario para ocasiones puntuales en las que no quiero exponer a mi móvil principal (el más caro). Sin embargo, si por cuestiones de presupuesto no puedes permitirte un smartphone más caro, sé consciente de las limitaciones de los móviles de 100 euros y trata de no exigirle mucho para no «quemarlo».

Incluso, te recomendamos que le eches un ojo el mercado de los móviles reacondicionados porque puedes encontrar móviles muy buenos aptos para tu presupuesto.