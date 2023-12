Si pierdo el móvil tengo que denunciar Lo que debes saber

Los móviles se han vuelto una parte tan importante de nuestras vidas, que el despegarnos de estos, ya sea por perdida, avería o robo, representa un fuerte golpe y dependiendo del caso también puede ser un gran riesgo. Si has perdido tu móvil, lo mejor sería denunciarlo y aquí te explicaremos varias razones por las que decimos esto.

Recuerda que muchas veces para poder encontrar un móvil perdido será necesario que tengas el GPS encendido en el dispositivo. Así que, si no planeas rendirte hasta que encuentres tu móvil, aquí te dejamos un artículo con 10 formas de encontrar un móvil Android perdido o robado que probablemente puedan ayudarte.

¿Por qué es necesario denunciar un móvil perdido?

Empecemos por lo obvio, si te han robado el móvil o lo has dejado tirado en algún lado, es probable que algún tercero lo consiga y quiera devolverlo. Si ese es el caso, al haber puesto una denuncia, los cuerpos policiales podrán localizarte y devolverte tu dispositivo, así que vale la pena intentarlo.

Otra buena razón para poner la denuncia de tu móvil perdido es que al estar asegurados, puedes solicitar una indemnización al contar con una denuncia formal de perdida o robo. Recuerda que para hacer esto necesitas saber el IMEI del móvil: este código puedes encontrarlo en la caja del dispositivo. Existen otras maneras de conocer el IMEI de tu móvil, pero esta es la mejor en caso de extravío o robo.

¿Qué más se debe hacer aparte de denunciar un móvil perdido?

Si ya te has rendido en la búsqueda por alguna razón, lo mejor que puedes hacer es bloquear tu móvil perdido para asegurar tu información. De esta forma, la persona que lo encontró no podrá acceder a tu información personal. Igualmente, tampoco podrá hacer uso de tu móvil para realizar cualquier acción ilegal que preferimos no mencionar para no darle ideas a nadie.

En ocasiones anteriores hablamos de cómo bloquear un dispositivo y borrar todos sus datos de forma remota. Eso es lo que te recomendamos que hagas una vez que ya te hayas rendido en buscarlo. Por último, también es una muy buena idea cancelar con tu compañía de servicios telefónicos para que tu número deje de ser funcional y deje de estar ligado a tu nombre.

Denunciar la perdida del móvil y hacer todas estas otras cosas que te hemos recomendado te salvará de meterte en problemas por cosas que tú no has hecho y además siempre existe la posibilidad de que puedas recuperar tu dispositivo. Así que esperamos haberte ayudado a entender un poco más sobre este tema y si te ha quedado alguna duda, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.