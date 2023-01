¿Alguna vez has perdido o te han robado tu móvil y has querido saber dónde está para ver si puedes recuperarlo? Pues la buena noticia es que existen no 1 ni 2, sino 10 formas de encontrar un móvil Android perdido o robado. Así que si llegas a perder tu smartphone es posible que puedas recuperarlo.

10 formas de encontrar un móvil Android perdido o robado

Hay una cosa que debes tener en cuenta y es que muchos de estos métodos funcionan, pero muchos de los mismos debes tenerlos listos para usarse antes de que sufras la pérdida o difícilmente funcionarán.

Puede que ahora pienses “No hay forma en que eso me pueda pasar a mí, eso solo le pasa a la gente despistada”, pero todas y cada una de las personas que han perdido sus móviles pensaron lo mismo hasta el momento en que les sucedió. Por eso, te recomendamos que escojas el método que mejor te pueda funcionar y lo tengas preparado en caso de que se te presente la contingencia.

Ten en cuenta también que unas soluciones serán más idóneas en caso de que lo hayas extraviado (y también de donde y cómo) y otras en caso de que te lo hayan robado. Ahora, sin más preámbulos, te presentamos las 10 formas de encontrar un móvil Android perdido o robado:

Búscalo bien y llama a tu número desde el móvil de otra persona



A veces las soluciones más sencillas y simples pueden ser justo lo que necesitas. Si lo has perdido y no recuerdas donde lo dejaste, lo primordial es que te asegures de buscarlo bien y que te concentres en recordar en que momento lo tenías y en qué momento lo olvidaste para tener una idea de donde podría estar.

Algo que también puede ayudarte es hacerle una llamada a tu número desde cualquier otro teléfono para que al sonar puedas encontrarlo o ver si una persona que haya encontrado tu móvil te contesta y luego te reúnas con la misma para que te lo devuelva.

Si tienes un Wear OS utilízalo, es una de las formas más sencillas de encontrar un móvil Android perdido

Si tienes un reloj Wear OS que esté vinculado a tu móvil, también es una muy buena opción a la que puedes recurrir. Dicho gadget cuenta con una herramienta para ubicar el móvil llamada “Find My Phone” que hace que este suene a todo volumen.

Por supuesto, solo funciona si el móvil está encendido, si el reloj está conectado al mismo y están lo bastante cerca el uno del otro. Eso sí, los modelos más nuevos son los que incluyen esta función de forma nativa, mientras que los más antiguos necesitan de una app. Si eres de los afortunados de tener un modelo de Wear Os con dicha función por defecto y quieres saber cómo usarla, consulta la sección de ayuda de Google.

Comunícate con tu operador de red móvil

Algunas empresas de telefonía móvil tienen formas de rastrear tu smartphone en caso de robo o extravío y también son capaces de bloquearlo si el usuario se los pide. Así que una buena opción es que te comuniques con ellos y les preguntes si es posible que puedan ofrecerte la ubicación actual de tu móvil. En caso de que no tengan forma de ubicar el lugar donde se encuentre, te recomendamos que sigas con lo siguiente de la lista.

La aplicación de tu capa de personalización, una de las formas más infalibles de encontrar un móvil Android perdido

Activa y usa el rastreo de tu capa de personalización de Android 1 de 3

Dependiendo de la versión de Android de tu móvil y su capa de personalización, es posible que la misma posea una herramienta propia para encontrar tu smartphone en caso de robo o extravío. Lo que necesitas es abrir una cuenta en la aplicación nativa de la capa de personalización de tu smartphone y tener configurada la misma.

En este caso, tenemos un móvil con MIUI 12. Para poder configurarlo por primera vez y poder encontrar tu dispositivo con dicho método sigue los siguientes pasos:

Abre tu panel de configuración.

Busca la sección “Cuenta MIUI”.

Abre tu cuenta (Puedes usar el correo de tu cuenta Gmail u otro).

(Puedes usar el correo de tu cuenta Gmail u otro). Cuando la hayas creado, ingresa tu número móvil para que lo valide con un SMS, luego entra en Xiaomi Cloud y activa la opción “Encontrar dispositivo”. El sistema te enviará un SMS para confirmar tu cuenta y podrás activar el rastreo.

El sistema te enviará un SMS para confirmar tu cuenta y podrás activar el rastreo. Ingresa en este enlace e inicia sesión con tu cuenta de Xiaomi (Se puede acceder desde cualquier dispositivo).

(Se puede acceder desde cualquier dispositivo). Lo último, es presionar el botón que dice “Encontrar Dispositivo” y te aparecerá un mapa con su ubicación.

Ten en cuenta que esto puede variar dependiendo de tu capa de personalización de Android y la versión que tenga tu smartphone.

Google Maps, perfecta si compartiste tu ubicación con alguien

Existe una alternativa con la que puedes ubicar tu móvil utilizando Google Maps, pero la única manera de hacerlo es si has compartido tu ubicación con otra persona, de otro modo no funcionará. Si quieres saber más al respecto, en otra publicación explicamos los pasos para compartir tu ubicación con otra persona usando Google Maps.

El sistema de ubicación nativo de Google, la forma encontrar un móvil Android perdido sin importar su versión

Si tu móvil no cuenta con una opción de rastreo en su capa de personalización, no debes preocuparte porque Android posee una herramienta nativa para que puedas ubicar y encontrar tu smartphone que funciona con cualquier marca de cualquier modelo mientras tenga dicho sistema operativo. Ahora, los pasos que debes seguir son los siguientes:

Ingresa en este link e inicia sesión con tu cuenta de Google vinculada al móvil que quieres ubicar.

que quieres ubicar. Si tienes más de un dispositivo, solo tienes que elegir el que has extraviado o te han robado.



También te ofrece la opción para que tu móvil emita un sonido y puedas ubicarlo en caso o borrar sus datos.

Un detalle que debes tener en cuenta es que para que funcione debes tener previamente activada la función de Google para rastrear tu móvil en la configuración. También puedes instalar la app en otro dispositivo para que puedas controlar la ubicación de tu móvil o borrar sus datos si lo necesitas.

Formas de encontrar un móvil Android perdido o robado con apps de terceros

Hasta el momento, te hemos explicado los métodos que existen para encontrar un móvil perdido o robado usando herramientas nativas, los gadgets que poseas conectados o la app que incluya tu capa de personalización. Ahora, te mostraremos algunas aplicaciones de terceros que puedes usar para esto:

Life 360, una aplicación para ubicar la ubicación de los familiares

Esta aplicación puede hacer mucho más que darte la ubicación de tu smartphone. Lo que hace es crear una lista compartida de las ubicaciones de varias personas. Esto es ideal para cuando un grupo familiar necesite tener las ubicaciones de sus miembros en tiempo real.

Si tienes esta app instalada en tu móvil al momento en que se te pierde o te lo roben, puedes pedirle a uno de tus familiares que también tenga dicha aplicación instalada te dé su ubicación.

Cerberus, una app de seguridad para rastrear y bloquear tu smartphone en caso de robo o extravío

Esta es una aplicación perfecta para ubicar el móvil si se te pierde o te lo roban y sus funciones no se limitan a rastreo. Cerberus tiene la capacidad de activar una alarma de forma remota para que puedas encontrarlo fácilmente y también de bloquear el smartphone en caso de robo.

Incluso puedes activar remotamente la cámara frontal para ver al ladrón y tomarle una fotografía, además de hacer lo propio con el micrófono. Cuenta también con un modo oculto para que la app no pueda verse en la lista de aplicaciones y así la persona que te lo haya robado no sepa que tienes dicha app instalada.

Prey: Rastreo y Seguridad, una alternativa potente y ligera

Prey es una excelente alternativa a Cerberus y mucho más liviana. Esta app tiene más de 13 años en el mercado y no se queda corta en funciones. Posee la función de rastrear tu móvil, la capacidad de bloquearlo remotamente y también de activar una alarma remota para que puedas encontrarlo si se te pierde en un lugar cercano como tu casa.

Además, dicha aplicación puede tomar fotos de las ubicaciones donde se encuentra su dispositivo y recopilar información de Internet para que sepas en qué sitios ha estado.

AVG, antivirus y rastreador de smartphones

Aunque algunos antivirus han sido más un problema que una solución AVG Antivirus es una magnífica alternativa a considerar. ¿Pero qué tiene que ver un antivirus con encontrar un móvil robado y perdido? Resulta que el mismo tiene la capacidad de rastrear tu móvil y darte su ubicación en caso de que se te presente la contingencia en cuestión.

¿Qué debo hacer si no logro recuperar mi smartphone?

Si no hay forma en que puedas recuperar tu móvil (independientemente de si lo perdiste o te lo robaron) hay algunas medidas que debes tomar para evitar que ese ladrón o quien quiera que haya encontrado tu smartphone haga uso de él.

Cierra todas las sesiones que hayas tenido abiertas en tu móvil al momento de que se te perdiera o te lo robaran y cambia todas las contraseñas.

Debes hacer esto para tus redes sociales, servicios de streaming, correos electrónicos, tu cuenta de Gmail, tus apps y accesos a tu banco, procesadores de pago y cualquier otra sesión activa o que hayas abierto dentro de tu móvil.

Si te han robado el móvil te recomendamos que bloquees el mismo una vez hayas terminado de cerrar todas las sesiones abiertas. Lo mismo con el número telefónico.Avísale a todos tus conocidos y allegados que te robaron o que has perdido tu smartphone.

Lo mismo con el número telefónico.Avísale a todos tus conocidos y allegados que te robaron o que has perdido tu smartphone. Si fuiste víctima de un robo, dirígete a las autoridades y denuncia que te han robado el móvil. Quizá no encuentren al sujeto, pero no sabes lo que podría hacer esa persona con tu móvil y dejar constancia que te lo robaron puede ayudar a cubrirte las espaldas.

Por último queremos que nos digas una cosa: ¿Tú qué opinas? ¿Qué te han parecido estas formas de encontrar un móvil Android perdido o robado? ¿Conoces alguna otra forma de recuperar un smartphone perdido que creas que la gente debe saber? Si es así, déjanos un comentario y comparte esta publicación con tus amigos si te ha sido útil.