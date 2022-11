En la actualidad las criptomonedas tienen un auge muy grande debido a que en varias ocasiones su rentabilidad suele ser alta. Pero, lo alto de esta rentabilidad, depende del sector en el que quieras invertir. Uno de los sectores más conocidos del mundo cripto es la minería, ya que aunque Bitcoin nació en el año 2008, fue en el año 2010 que este sector comenzó a tener auge.

La minería en un principio solo se podía hacer mediante máquinas especiales, que cumplían únicamente con esta función, pero, con el pasar de los años, se expandió a tal punto que hoy en día puedes minar desde un PC de alto rendimiento o incluso desde un móvil. De aquí surge puede que te surja la interrogante… ¿es posible minar criptomonedas desde mi móvil? ¡Quédate y conoce más sobre el tema!

¿Es posible minar criptomonedas desde un móvil?

Antes de responder esta pregunta es necesario que sepas que para minar criptomonedas desde un móvil necesitarás un software especial, ya que debes garantizar la privacidad y la seguridad de tu móvil, debido a que será necesario instalar aplicaciones especiales que te permitan realizar esta función desde el dispositivo.

La minería de criptomonedas desde un móvil es posible, aunque debes tener en cuenta que no es muy rentable, dado que los smartphones no son dispositivos muy potentes y no están hechos para dicha función. A todo esto debes sumarle que los pools de minería a menudo pagan en proporción a la cantidad de energía que aportan los dispositivos a la red blockchain

Sin embargo, como en toda inversión, puedes calcular la relación coste-ganancia y decidir si es rentable para ti minar criptomonedas desde tu móvil. Tomando en cuenta que esta acción puede reducir la vida útil de tu dispositivo.

¿Por qué no es recomendable minar criptomonedas desde un móvil?

La baja rentabilidad y el desgaste de tu móvil no son los únicos factores que debes tener en cuenta al momento de minar criptomonedas en tu dispositivo, debido a que este proceso puede llevar a otras consecuencias negativas. Como pueden ser las siguientes:

App Store y Play Store prohíben apps para minar criptomonedas

Tanto Google Play Store como App Store prohibieron el uso o descarga de aplicaciones para la minería de criptomonedas en 2018.

Esto se debe a que estas empresas consideran que la extracción de criptomonedas de forma remota es uno de los procesos más utilizados para el secuestro de datos personales, lo cual es perjudicial para los usuarios de la plataforma entonces.

Por lo tanto, estas compañías han actualizado sus políticas de seguridad, incluyendo en sus normativas la restricción de estas aplicaciones que pueden estafarte.

Las apps para minar criptomonedas pueden infectar tu dispositivo con virus

Una amenaza significativa para todos los usuarios que hoy en día usan la tecnología es el malware, estos se definen como software dañinos e increíblemente peligrosos para el dispositivo donde se encuentra (incluso, pueden circular por redes sociales; como por ejemplo, Telegram), debido a que pueden robar tu información o incluso ocasionar un daño irreparable a tu dispositivo.

En el mundo de las criptomonedas, si una aplicación está diseñada para perjudicar tu dispositivo, los hackers pueden robar tus ganancias sin tu consentimiento. Esto lo pueden lograr por medio de los permisos que aceptas cuando abres la aplicación por primera vez.

También puede pasar que la aplicación no esté completa en cuanto a elementos de seguridad, por lo que puede ser fácil para cualquier hacker burlar esta seguridad y acceder a tus datos sin dificultad.

Minar criptomonedas en móviles no es fiable

El mundo de las criptomonedas es tan amplio, que existen algunas criptomonedas que pueden ser minadas desde un smartphone. Pero, en su gran mayoría, son fraudulentas o sospechosas, dado que no son compatibles para un intercambio de dinero Fiat (dólar, euro, entre otras).

Esto se traduce en que estas criptomonedas no tiene ningún valor en el mercado cripto, pero son impulsadas por una publicidad tan buena que hacen creer a los usuarios que son rentables y qué son fáciles de minar, cuando en realidad, son una gran estafa.

¿Se puede minar criptomonedas por un bajo coste?

Seguramente, ya sabes que el mantenimiento y la inversión inicial de la minería de criptomonedas suele ser bastante costosos, además, minar consume bastante energía, por lo que las facturas de este servicio llegarán con cifras muy altas.

Sin embargo, existen opciones más económicas para realizar la minería de criptomonedas, aunque esto dependerá totalmente del tipo de criptomoneda que desees minar. Por tanto, si buscas hacerlo con un activo muy conocido como, por ejemplo, Bitcoin; no hay una alternativa económica de minarlo.

Por otro lado, existen algunas criptomonedas que son mucho más pequeñas y que se pueden minar desde un móvil, como puede ser, Ravencoin. Estas opciones económicas son posibles por medio de una «plataforma» USB, aunque, si quieres ganar en grandes cantidades, este método no es una opción.

La razón de su baja eficiencia es que las memorias USB no tienen mucha potencia. Así que, la opción de hacer minería desde el móvil, definitivamente, no es la más viable. De igual forma, si decides minar criptomonedas desde tu ordenador, debes saber que no podrás hacer uso de él mientras se está ejecutando el software para minar.

Ahora que has llegado hasta aquí, podemos decir que ya sabes si es viable minar criptomonedas desde un móvil. Esperamos que esta información haya sido de tu agrado. ¡Nos vemos en un próximo artículo!