Los móviles se han convertido en un dispositivo imprescindible para la vida moderna. Para muchas personas, el teléfono inteligente es una piedra angular de su día a día y, como no serlo. Los móviles actuales ya no solo se usan para la comunicación, sino también para el entretenimiento, la educación, trabajo, como método de pago, etc.

Pues bien, al ser dispositivos tan importantes, es normal que entre los usuarios exista cierta preocupación por la salud de los teléfonos. Y una de las dudas más habituales respecto a este tema es referente a la necesidad de reiniciar o apagar un móvil… ¿Tú también la tienes? Pues descuida, a continuación, te contamos qué pasa si nunca reinicias el teléfono y los beneficios que podría darte apagarlo ocasionalmente.

¿Qué pasa si nunca reinicio mi móvil?

Lo primero que tienes que saber es que, aunque cierres las apps que abres en tu móvil, muchas de ellas siguen consumiendo recursos. Esto se debe a que el sistema operativo (Android o iOS) las mantiene en un «estado de espera» en segundo plano para que puedan ejecutarse más rápidamente la próxima vez que las uses.

Y esto no solo sucede con aplicaciones, también con servicios y páginas web. El medio Reader’s Digest le preguntó a un importante consultor tecnológico de Los Ángeles sobre este tema y el especialista afirmó que los móviles que no se reinician acumulan una gran cantidad de apps, servicios y procesos en segundo plano que consumen memoria y batería del móvil.

Asimismo, hay que mencionar que existen malwares «no persistentes». Estos, como los explican en Information Security Stack Exchange, son virus que solo existen en la memoria temporal y no logran la persistencia, es decir, volver a ejecutarse después de un reinicio del sistema operativo. De hecho, la Agencia de Seguridad Nacional de los EE. UU. (NSA) recomienda reiniciar el móvil ocasionalmente por esta razón.

Por todo esto, lo que pasa si nunca reinicias tu móvil es que se acumulará una carga innecesaria de apps, procesos, datos e incluso archivos maliciosos en la memoria… ¿Por qué? Pues porque nunca se resetea el segundo plano que consume RAM y recursos del procesador. Todo esto provoca el móvil vaya más lento, que la batería se agote más rápido, problemas de calentamiento y fallos de ejecución de algunas apps o procesos.

Beneficios de reiniciar el móvil una vez por semana

Ahora que ya sabes lo malo de nunca reiniciar el móvil, debes saber que muchos gobiernos, organizaciones, medios y operadores recomiendan apagar el móvil regularmente. Y una de las sugerencias más habituales entre los expertos es reiniciar el móvil por lo menos una vez a la semana… ¿Por qué? Pues porque es probable que los teléfonos se beneficien de la siguiente manera:

Mejora el rendimiento del móvil haciéndolo más fluido.

del móvil haciéndolo más fluido. Evita problemas de sobrecalentamiento .

. Aumenta la duración de la batería (aunque no alarga su vida útil).

(aunque no alarga su vida útil). Limpia el móvil de los malwares no persistentes.

no persistentes. Soluciona errores, fallos y glitch del sistema.

del sistema. Libera espacio y memoria del segundo plano e incluso del almacenamiento.

Y tú… ¿Adoptarás el hábito de reiniciar el móvil una vez a la semana?