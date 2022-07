Existen una gran cantidad de mitos y preguntas en el mundo de la tecnología, en especial entre usuarios regulares que no tienen un conocimiento de profundidad de esta área. Por ejemplo, siempre ha existido el mito de que es necesario apagar el móvil cada cierto tiempo para extender la vida útil de la batería, y la verdad es que no hay ninguna prueba que respalde esto.

Es cierto que existen casos específicos en los que se recomienda apagar el móvil, pero el hecho de que lo apagues cuando te vayas a dormir o una vez a la semana, no significa un cambio enorme y aquí te explicaremos el porqué de esto.

¿Cuándo es necesario apagar el móvil?

Si alguna vez has tenido alguna especie de problema con tu smartphone, como que la cámara no quiere abrir, el micrófono no quiere grabar, o Facebook se sigue cerrando solo, probablemente te hayan dicho que lo apagues y lo vuelvas a encender. Esto en cierta medida es verdad, un problema como los mencionados anteriormente puede ser fácilmente solucionado usando ese método.

Puede que algo malo estuviese pasando con las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y reiniciar el sistema sea la solución. Ahora, esto no significa que esa sea la única solución. Reiniciar el móvil funciona igual de bien, e incluso puede que los problemas se solucionen cerrando todas las aplicaciones y borrando el caché.

Otro caso particular en el cual se le recomienda a los usuarios apagar el móvil es cuando este se ha mojado. La gran mayoría de expertos están de acuerdo en que el mejor primer paso siempre será desactivar el móvil, esperar una cierta cantidad de tiempo o directamente desarmar el smartphone para secarlo lo antes posible.

Por último, hay una excepción en la cual muchos técnicos y expertos están de acuerdo, y es en el hecho de, esporádicamente, dejar que tu batería se descargue hasta cero y que el móvil se apague solo.

La razón de esto es simple, todos los gadgets que cuentan con una batería tienen contadores para calibrar la batería que te deja saber aproximadamente cuanto tiempo durará funcionando. Al dejar que tu smartphone llegue hasta cero y se descarga permitirás a este contador ser más específico y el porcentaje de batería que se te mostrara será más preciso.

Por supuesto, esto no es algo que debas hacer con regularidad, con que lo hagas una vez al año será más que suficiente para cumplir el objetivo.

Apagar el móvil hará que tu batería funcione más a la larga: ¿mito o realidad?

La verdad es que ninguna empresa o técnico tiene razones o pruebas válidas que indiquen que el apagar tu móvil cada cierto tiempo signifique una diferencia en el tiempo de vida útil de alguna pieza del mismo. En especial las baterías, ya que estas están diseñadas para funcionar al máximo de su capacidad entre 300 a 500 ciclos de carga, a partir de allí baja el desempeño, sin importar cuantas veces hayas prendido y apagado el móvil.

La verdadera recomendación que los técnicos dan para alargar la vida de la batería de tu móvil es evitar mojarla, evitar que el sol le pegue directamente por mucho tiempo, ya que el calor daña las baterías rápidamente y por supuesto evitar que se golpee.

En conclusión, si estás teniendo problemas con tu smartphone, apagarlo y volverlo a encender puede que sea muy útil. Sin embargo, a la larga de verdad no importa si lo mantienes encendido siempre o no, de igual forma te recordamos que pasar mucho tiempo en el móvil puede llegar a ser dañino para tu salud psicológica.

Esperamos hayas disfrutado de este artículo informativo y ahora conozcas un poco mejor a tu móvil, cuéntanos que te pareció en la sección de comentarios. Por los momentos nos despedimos, hasta la siguiente oportunidad.