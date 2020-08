A medida que salen las actualizaciones de las aplicaciones y tu teléfono se va quedando desfasado, quizás te preguntas cómo hacer que el teléfono vaya más rápido. Pero… ¿te han dicho que deberías vaciar la memoria caché de tus aplicaciones? Aquí te explicaremos lo que ocurre si no lo haces.

¿Para qué sirve la memoria caché?

La memoria caché tiene la función de almacenar los datos más usados por las aplicaciones de tu móvil. Esto quiere decir que tiene a la mano lo más importante, con lo cual ayuda a que las apps inicien más rápido. Por ejemplo, imagina que vas al instituto con tus libros en la mochila (diremos que esta es la memoria principal de tu teléfono), y vas a clases de matemáticas. Ahí necesitarás usar varias fórmulas que siempre usas y que están en tus libros, pero para no tener que revisar todos los libros cada vez que vayas a clase, solo necesitas anotar esas fórmulas a una hoja que siempre llevas contigo (diremos que la hoja representa a la memoria caché de tu smartphone).

¿Qué pasa si no borras la memoria caché?

No hay ningún problema si no se hace, sobre todo en las versiones más recientes de Android porque la memoria caché elimina de forma automática toda la información que no necesita y solo guarda lo que necesita usar siempre.

Sin embargo, las versiones más antiguas de Android no gestionan bien la memoria caché, con lo cual esta se llena de basura y de datos innecesarios para el funcionamiento de las apps.

Por otra parte, no es recomendable que borres todo el tiempo la memoria caché, porque si lo haces eliminas archivos importantes para el funcionamiento de las aplicaciones. Si lo haces las apps tardarán más tiempo en iniciar.

¿Cuándo deberías borrar la memoria caché?

Si usas muchas aplicaciones y tu móvil tiene poco almacenamiento, sería bueno que vacíes la memoria caché cada mes (aunque no es obligatorio este periodo de tiempo) o cuando veas que tu teléfono se empieza a poner algo lento, porque puede que la velocidad se reduzca porque el espacio está lleno, y quizás es por la basura que tiene la memoria caché acumulada.

¿Cómo borrar la memoria caché?

Si te preguntas cómo borrar la memoria caché de tus aplicaciones, aquí te enseñamos cómo hacerlo en versiones antiguas de Android y también en las actuales.

¿Cómo borrar la memoria caché de las apps en Android 6?

Recuerda que esta versión de Android no elimina del todo bien la basura de la memoria caché de forma automática. Sigue estos pasos para vaciar la caché:

Abre Ajustes.

Ajustes. Entra al Administrador de aplicaciones.

al Administrador de aplicaciones. Busca las aplicaciones que más usas.

Haz clic sobre la aplicación.

clic sobre la aplicación. Entra a la sección de Almacenamiento.

a la sección de Almacenamiento. Pincha donde dice “Borrar caché”.

¿Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones en Android 10?

Ten en cuenta que no es necesario que borres los datos de la caché en esta versión de Android, porque el sistema operativo recicla los archivos de la memoria caché y elimina la basura. Pero sigue estos pasos si quieres vaciar la memoria caché.

Abre Configuración.

Configuración. Ve a la sección de Aplicaciones.

a la sección de Aplicaciones. Haz clic donde dice “Administrar aplicaciones”.

clic donde dice “Administrar aplicaciones”. Busca las apps que más usas.

las apps que más usas. Pincha sobre la aplicación.

Entra a la sección de Almacenamiento.

a la sección de Almacenamiento. Presiona en Limpiar datos.

en Limpiar datos. Selecciona Limpiar caché.

Debes tener en cuenta que cada versión de Android es algo diferente a las demás, y que cada fabricante tiene su sistema operativo personalizado. Con lo cual los pasos que debes seguir pueden variar.

Recuerda que la caché es necesaria para que tu móvil funcione bien, así que no la borres cada día porque no servirá de nada. Pero no dejes que tu teléfono se llene de basura.

Ahora que sabes que regularmente deberías eliminar la memoria caché de las aplicaciones, te gustará saber cómo borrar la caché de Google Chrome. Y también te interesará saber que algunas marcas incorporan una app de limpieza que puede borrar la caché de todas las aplicaciones de un plumazo, puedes usar esa app si este es tu caso.