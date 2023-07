La quinta generación de redes móviles (5G) comenzó a llegar a España a mediados de junio de 2019 de la mano de Vodafone y desde todas las operadoras del país han adoptado este nuevo estándar de la comunicación inalámbrica.

Y, aunque aún no se ha logrado alcanzar una cobertura del 100 % del territorio español, las operadoras del país ya están comenzando a promocionar el nuevo 5G+, una nueva tecnología que promete muchas mejoras, pero… ¿Son reales o es solo publicidad engañosa? Acompáñanos a descubrirlo.

Qué es 5G+ y en qué se diferencia del 5G normal

Por si no lo sabes, el 5G que tradicionalmente conocemos es el llamado 5G NSA (Non Stand Alone). Esta es la tecnología de la quinta generación de redes móviles que se comenzó a utilizar en todo el mundo, ya que es un 5G que se distribuye a través de los equipos e infraestructura del 4G. Por esta razón, la primera versión de 5G que se ha implementado en España no logra cumplir con la velocidad, latencia y otras prestaciones con las que se promocionó esta nueva generación.

Así, tenemos que el 5G+ no es más que una forma de referirse el 5G SA (Stand Alone). Esta es la nueva tecnología que han comenzado a promocionar muchas operadoras y, que como su nombre lo indica, es un 5G independiente del 4G que se distribuye a través de su propio núcleo e infraestructura, lo permite aprovechar los beneficios reales de la quinta generación de redes móviles. Por ello, las principales mejoras que ofrece el 5G+ (SA) respecto al 5G (NSA) son las siguientes:

Conexión de muy baja latencia (cercana a los 10 ms) ideal para el streaming o para jugar videojuegos online.

(cercana a los 10 ms) ideal para el streaming o para jugar videojuegos online. Reducción del consumo de energético (20 %) relacionado con el uso del 5G, lo que permite una mayor duración de la batería de los móviles o dispositivos conectados.

de los móviles o dispositivos conectados. Aumento de la velocidad de descarga de datos con velocidades de conexión más cercanas a las que prometía el 5G desde se anunció esta nueva generación.

desde se anunció esta nueva generación. Mayor cantidad de dispositivos conectados en simultáneo, lo que resulta muy útil para mantener una conexión más estable en ciudades o lugares muy concurridos.

Operadoras en España que ofrecen cobertura 5G+ (SA)

En España, hay dos operadoras que ya ofrecen servicios 5G+. Sin embargo, la cobertura está limitada a una cantidad reducida de localidades. A continuación, te presentamos los operadores y las ciudades en las que puedes disfrutar de la conexión 5G+:

Orange: Madrid, Alcorcón, Leganés, Barcelona, Badalona, Hospitalet, Sabadell, Sant Adrià de Besós o Santa Coloma de Gramanet, Bilbao, Sevilla y Valencia, Alicante, Castellón, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Tenerife, Valladolid, Zaragoza, Coruña, Badajoz, Barakaldo, Cádiz, Huelva, Jaén, Logroño, Málaga, Pamplona, Vigo y Vitoria.

Movistar: Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Ávila, Segovia, Castellón, El Ferrol y Vigo.

Finalmente, hay que mencionar que Vodafone estrenó hace un mes el 5G+ en Alemania, por lo que es probable que la operadora ya esté trabajando para ofrecerle a sus usuarios españoles esta nueva tecnología de redes móviles.