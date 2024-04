La cobertura 5G sigue ampliándose poco a poco en España y el resto del planeta, pero lo cierto es que todavía falta bastante camino para hablar de una implementación completa. Sin embargo, el desarrollo de tecnologías no para nunca y ya podríamos decir que estamos quedándonos atrás sin siquiera haber completado el paso anterior.

Con la red 5G en plena expansión y ya hablando de la conectividad 6G para 2030, ahora llega un escalón intermedio en este proceso. ¿De qué estamos hablando? Pues de la nueva tecnología 5.5G, que trae varias mejoras de las que podrás sacar provecho. Te contamos lo que sabemos sobre el 5.5G y sus principales diferencias con el 5G estándar.

¿Qué es 5.5G? El nuevo estándar intermedio desarrollado por Huawei

Como acabamos de mencionar, todavía estamos en la fase de implementación de las redes 5G, aunque en algunos lugares ya están implementándose tecnologías un poco superiores. Hablamos de pasos intermedios antes de las redes 6G, como lo son 5G+ y 5G Advance, de los que hablaremos brevemente más adelante.

No obstante, en el reciente MWC de 2024 comenzó a sonar una nueva iteración de las redes 5G, llamada nada menos que 5.5G. Ojo, Huawei ya la había mencionado desde 2020, luego en 2022, pero no es hasta ahora que comienza a sonar con fuerza. ¿Cuáles son sus beneficios? De una forma sencilla de entender, hablamos de un x10 en estos elementos (respecto a redes 5G estándar):

Mejor velocidad de descarga : hasta 10 Gbps, en vez de 1 Gbps.

: hasta 10 Gbps, en vez de 1 Gbps. Menor latencia en la transferencia de datos : hasta 10 veces menos.

: hasta 10 veces menos. Mayor capacidad para conectar dispositivos en simultáneo : hasta 10 veces más.

: hasta 10 veces más. Menor impacto ambiental : hasta 10 veces menos emisiones de CO2 por TB de datos.

: hasta 10 veces menos emisiones de CO2 por TB de datos. Mayor confiabilidad y precisión valiéndose de la IA.

Como otras tecnologías intermedias, la conectividad 5.5G apunta a impulsar la automatización de procesos a nivel industrial, la gestión de datos en tiempo real y mejorar la implementación de la IA. También ayudará a crear grandes centros de control de dispositivos IoT, facilitar labores de telemedicina (como cirugías a distancia), mejorar los sistemas de conducción autónoma en todo el planeta y hasta las experiencias inmersivas de realidad virtual y aumentada.

Por supuesto, el 5.5G también mejorará la experiencia de navegación de usuarios regulares como nosotros, permitiéndonos jugar en línea con mejor velocidad y latencia, disfrutar de apps de VR y RA (¿alguien dijo Apple Vision Pro?), consumir contenido con mejor calidad de imagen y sonido, así como tener hogares más inteligentes.

Aparte, siendo un paso intermedio, las redes 5.5G aprovecharán gran parte de las tecnologías ya disponibles. Hará uso de las frecuencias mmWave y Sub-6 GHz, la tecnología de transmisión y recepción MIMO, conexiones satelitales y más. Por supuesto, será necesaria una inversión en infraestructura compatible, pero no tanta como en un salto generacional completo (como al pasar de 4G a 5G).

Las redes 5.5G no son lo mismo que 5G+ o 5G Advance

Ahora bien, arriba comentamos que no debes confundir la tecnología 5.5G con 5G+ o 5G Advance, ya que no son lo mismo. Sí, todas son tecnologías intermedias que vienen a mejorar al estándar 5G original, pero cada una tiene su funcionalidad. No nos detendremos en detalles, pero podríamos diferenciarlas así:

5G+ : apunta hacia la industria 4.0, con conexiones más seguras y eficientes mediante una actualización del núcleo de red.

: apunta hacia la industria 4.0, con conexiones más seguras y eficientes mediante una actualización del núcleo de red. 5G Advance : aunque trae mejoras en el núcleo de red, sus principales mejoras se implementan desde la infraestructura de radio. Busca mejorar la eficiencia energética de la red, así como la cobertura y velocidad.

: aunque trae mejoras en el núcleo de red, sus principales mejoras se implementan desde la infraestructura de radio. Busca mejorar la eficiencia energética de la red, así como la cobertura y velocidad. 5.5G: sin ser exactamente lo mismo, llega para mejorar todavía más lo que ofrecen las redes 5G+ y 5G Advance. Habrá mejoras en el núcleo de red y también en la infraestructura de radio, todo ello con la finalidad de crear una red mucho más sólida.

¿Cuándo estará disponible la red 5.5G?

Al momento de escribir este artículo la nueva red 5.5G solamente se aprovechará en China, específicamente en tres áreas de la ciudad de Pekín. Huawei comentó que la implementación iniciará en breve, con miras a completar pruebas y abrirla al uso comercial antes de finalizar el 2024.

Sí, estamos bastante cerca de ver los resultados, aunque en Europa es muy poco probable que la veamos llegar. ¿Por qué? Porque la nueva Ley de Ciberseguridad del 5G, que cubre a todo el Espacio Económico Europeo, prohíbe el uso de dispositivos Huawei o de fabricación china a nivel de telecomunicaciones. Lo mismo sucede con Estados Unidos y su guerra contra Huawei/China, así que tampoco disfrutarán la fiesta.