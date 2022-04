Nadie va a comprar el Xiaomi 12. O al menos muy pocas personas en el mundo lo harán. ¿Por qué creemos que será así? Porque Xiaomi ha ido aumentando los precios de sus móviles de gama alta en los últimos años y esto les puede afectar.

Si tienes que elegir entre un Samsung Galaxy S22 y un Xiaomi 12, ¿cuál comprarías? En años anteriores esta decisión estaba muy clara, si querías un móvil gama alta a un precio más bajo, la opción lógica era Xiaomi.

Hoy, si el precio no es lo que marca la diferencia, el usuario se fijará en otros aspectos. En el caso de Samsung, las cámaras logran mejores resultados, no encontrarás anuncios molestos en las aplicaciones y Samsung ha consolidado su imagen en la gama alta, cosa que Xiaomi no logra todavía.

Todos sabemos que Xiaomi ganó su inmensa popularidad por vender móviles con una relación calidad/precio insuperable, pero, ahora quiere sacudirse esa imagen de marca barata y por eso está apuntando con mayor fuerza a la gama alta prémium. ¿Es una buena idea? Vamos a tratar de explicarte por qué creemos que, al menos por ahora, no lo es.

El fuerte de Xiaomi sigue siendo Redmi

A pesar de los esfuerzos de Xiaomi, el fuerte de esta empresa sigue estando en sus móviles Redmi de gama media y de entrada. Y sí, ya sabemos que esta marca (Redmi) funciona de forma independiente desde hace 3 años, pero los vínculos que las unen son más que obvios. Solo hay que ver los móviles que se han venido presentando desde 2019, muchas veces solo se les cambia el modelo entre una marca y otra, para venderse en diferentes regiones.

Pero eso no es lo verdaderamente interesante. Según un estudio realizado por Counterpoint (empresa especializada en estudios de mercado en tecnología) con datos del año pasado, 3 fabricantes de móviles lograron acaparar los primeros 10 puestos en ventas de 2021. Entre ellos está Apple, liderando la lista, luego Samsung y por último Xiaomi. ¿Puedes imaginarte con cuáles móviles? No fue con un Mi 11T ni con un Mi 11T Pro, sino con los Redmi 9A y Redmi 9.

La clave en la gama alta es la experiencia que ofrecen

Toma en cuenta que la mayoría de las personas no están dispuestas a gastarse lo equivalente a un salario mínimo (o incluso más) en un móvil. La única marca capaz de convencer a la gente para que gasten más es Apple, y Samsung que le sigue de cerca.

Para que Xiaomi pueda llegar a este nivel, antes tendrá que trabajar mucho en la opinión que el público tiene sobre sus móviles de gama alta. Sí o sí deben destacar. Por eso creemos que antes de subir de precio, Xiaomi debería encontrar esa característica que la haga resaltar. De lograrlo, los usuarios se sentirán más motivados a comprar sus móviles, a pesar del precio que tengan.

Nos gustaría conocer tu opinión, ¿crees que Xiaomi hace mal al subir el precio de sus gama alta? Dínoslo en los comentarios.