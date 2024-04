Duolingo sin duda es una de las mejores aplicaciones para aprender nuevos idiomas. También se cuenta entre las que te pueden servir a la hora de pasar tiempo en el móvil sin Internet. Lo mejor es que su equipo de marketing siempre tiene algo nuevo que sacar para divertirnos con sus ocurrencias. Una de las prácticas que suelen emplear, es el cambio del logo cada tanto tiempo, luciendo diferentes apariencias.

El ave verde tan simpática de Duolingo, en esta ocasión, parece que ha envejecido. Luce como si cargara cientos de años encima y además, corriera una maratón de lo cansado que parece. ¿Por qué Duolingo está viejo y cansado? La respuesta es tan sencilla como una estrategia de marketing.

when you put off your lesson for 5 mins pic.twitter.com/M9Zuymw07h

— Duolingo (@duolingo) April 3, 2024