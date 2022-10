Barcelona es conocida por ser la ciudad donde se habla catalán. Pero… ¿sabías que esta lengua la hablan más de 10 millones de personas, y no solo en Cataluña? Además de esta región española, el catalán se habla en las comunidades autónomas de Aragón, Islas Baleares, Andorra, Murcia, entre otras. Si quieres visitar estas regiones sin tener problemas con el idioma, aprende catalán fácil y rápido usando tu dispositivo Android.

Actualmente, ya es posible estudiar cualquier idioma desde los teléfonos móviles. Con solo instalar una app, tendrás la oportunidad de dominar el catalán y aprender nuevos idiomas. ¿Cuántas veces has deseado aprender otra lengua, pero no tienes tiempo? Ahora ya no hay excusas, con estas aplicaciones podrás aprender catalán a tu propio ritmo.

Las 5 mejores apps para aprender catalán en Android

Muchas personas piensan en instalar apps para aprender inglés porque lo consideran el idioma universal, pero no saben que también pueden comenzar a dominar otros idiomas como el catalán. Aquí te mostraremos las 5 mejores aplicaciones que puedes descargar desde Google Play. ¡Selecciona la de tu preferencia!

Duolingo

Duolingo es una de las mejores apps para estudiar un nuevo idioma. Dedicando unos pocos minutos al día, puedes aprender catalán rápidamente. Para empezar, debes hacer una prueba para evaluar tu nivel de catalán. De acuerdo a esa evaluación, la aplicación encontrará el programa de estudio perfecto para ti. El objetivo es que logres mejorar tu comprensión oral y escrita. La finalidad es trabajar el acento para que nadie sospeche que no eres de la zona.

Cada vez que pasas una etapa, puedes desbloquear un nuevo nivel a través de monedas virtuales. De esta forma, sigues tu progreso en el aprendizaje de nuevas palabras o nuevas frases. Duolingo también tiene una herramienta de respaldo que facilitará el aprendizaje en varios medios. De hecho, puedes iniciar un ejercicio en tu tablet y luego completarlo en el teléfono inteligente. Además, con Duolingo te divertirás aprendiendo con lecciones entretenidas de vocabulario y gramática.

Lets Limited

Lets Limited es una aplicación lúdica y divertida para estudiar catalán. Es perfecta para principiantes o para niños porque aprenden mientras juegan, sin disminuir la calidad del aprendizaje. La app ofrece alrededor de treinta categorías, con diferentes niveles de formación, que incluyen; saludos, números, comida, transporte, familia, deportes, etc. Además, admite 50 idiomas traducidos por hablantes nativos.

Para maximizar la comprensión del idioma, la aplicación comienza desde lo básico, explicando palabras esenciales de manera divertida y relajada. Para obtener nuevos contenidos deberás ganar puntos y subir de nivel. Lets Limited te facilita el aprendizaje con el uso de fotos mientras juegas a las cartas, con una descripción general de todas las tarjetas, lo que te va a permitir una mejor memorización del idioma.

LearnBots

Esta aplicación es ideal para personas que ya tienen algunos conocimientos básicos de catalán, con ella aprenderás verbos y su conjugación. La conjugación es, de hecho, una de las fases más difíciles del aprendizaje de un nuevo idioma. LearnBots tiene un sistema visual que está acompañado por una imagen y una animación, esto con la finalidad de ayudarte a recordar mejor cada verbo. Además, la app te da la oportunidad de agregar tus propios verbos y conjugaciones a la lista.

Una de las cosas más importantes de LearnBots, es que el audio ha sido grabado por hablantes nativos, lo que te va a permitir pronunciar el idioma de forma natural. Escuchando el audio, aprenderás la conjugación correcta, que además está traducida a 15 idiomas diferentes. Comunícate en catalán y avanza en el idioma de forma rápida, divertida y fácil. Ahora que ya sabes con qué aplicación aprender catalán, ¡es momento de que comiences las lecciones!

Vocabulary Trainer

Con Vocabulary Trainer aprenderás todo el vocabulario que necesitas para entender y hablar catalán, bien sea para usarlo en negocios, viajes o estudios. Con esta aplicación podrás expresarse fácilmente, con tan solo dedicarle 10 minutos diarios. Contiene más de 10.000 palabras traducidas al catalán y es adecuada tanto para principiantes como para los que tienen un nivel más avanzado.

Esta aplicación gratuita contiene audios e imágenes de calidad para que estudies mientras limpias, corres, cocinas o conduces. El objetivo es que descubras nuevas palabras o expresiones cada día, a través de repeticiones espaciadas para mejores los resultados en la memorización de las clases.

Además, dispone de una de las mejores metodologías para que aprendas mientras duermes. Con Vocabulary Trainer tienes la ventaja de aprender catalán sin necesidad de conexión a Internet, usando bien sea tu teléfono móvil o tablet. Este entrenador de idiomas es ideal para niños porque las didácticas imágenes facilitan el aprendizaje básico de cada palabra.

Clozemaster

Clozemaster es una plataforma de aprendizaje competitiva, llena de juegos interactivos y cuestionarios. Con solo completar los espacios en blanco para miles de oraciones, podrás practicar tu vocabulario y gramática del catalán a medida que subes de nivel. Esta app te permite competir con amigos y hacer un seguimiento de tu puntaje usando una tabla de clasificación. Clozemaster está recomendada para estudiantes intermedios y avanzados.

Si deseas mejorar tus habilidades auditivas, puedes escuchar la oración antes de verla, también esta app va muy bien para aquellos que desean mejorar la lectura en catalán. Clozemaster tiene una versión gratuita y una prémium. Con la versión prémium, puedes crear colecciones de palabras para practicar ampliamente, competir en desafíos de gramática y escuchar a un hablante nativo mientras lees, todo esto para mejorar la pronunciación de las palabras.

Aprender catalán en Android, te resultará práctico y divertido. Nada mejor que estudiar un nuevo idioma usando solo tu dispositivo móvil. Fortalece tu aprendizaje con tiempos más cortos. ¡Estar horas sentados en un aula de clases, ya quedó atrás!