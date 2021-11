Los Android que debes comprar si quieres venderlos de segunda mano

Cuando vas a comprar un móvil es probable que busques un modelo de tu marca favorita, o que elijas el flagship tendencia del mercado. Ahora bien, con la subida de precios que han tenido los smartphones Android de gama alta en los últimos años el factor económico comienza a ser cada vez más importante.

Es probable que quieras buscar un móvil al que luego puedas sacarle provecho al venderlo de segunda mano. Puede que ya lo sepas, pero cuando compras un smartphone, desde el momento en que lo sacas de su caja este empieza a perder valor. Nunca lograrás venderlo al mismo coste que lo adquiriste. Por ello aquí te traemos los móviles Android que menos se devalúan para que no pierdas mucho dinero al venderlos de segunda mano.

¿Cuál marca de móviles Android es mejor para luego venderlos de segunda mano?

Vender un móvil de segunda de mano se ha vuelto una medida muy usada por las personas que les gusta renovar anualmente su smartphone. Con ello se logra obtener una buena pasta que ayudará en la compra del siguiente. En este sentido, existen marcas de móviles que se devalúan con mayor rapidez.

No es una sorpresa que los productos de Apple son los que logran mantener mejor su valor en el mercado. Todos hemos visto iPhones o iPad de hace un par de años que siguen teniendo un precio similar al de su lanzamiento. Esto es debido en gran parte a la exclusividad de la marca y a la alta demanda de sus productos. Llegados a este punto, puede que te preguntes ¿Y los Android? ¿Todos se devalúan por igual? Pues no, gracias al ranking publicado por musicMagpie ya sabemos cuál es la marca de Android que no es conveniente si pretendes revender tu móvil.

musicMagpie es un sitio web británico dedicado a la compra y venta de móviles, gadgets y demás dispositivos reacondicionados. Este ranking se realiza a partir de los datos que registra la web comparando los precios de determinados dispositivos desde su lanzamiento. En él vemos que Samsung es la marca Android que debes comprar si quieres vender de segunda mano tu móvil, ya que solo pierden el 64 % de su valor en el primer año y el 77 % en el segundo año.

Luego de Samsung, encontramos a OnePlus cuyos terminales pierden el 69 % de su valor en el primer año y un 78% en el segundo. Finalmente, las marcas que completan este ranking son Google con 65 % y 83 %, y por último Huawei con un 75 % y 87 % respectivamente.

Pero… ¿Cuál es el móvil de Android que menos se devalúa?

La superioridad que demuestra Apple en este aspecto no nos ha permitido saber cuál es el móvil Android que menos se devalúa en su primer año de lanzamiento (suponemos que un modelo de Samsung). Los diez primeros lugares de esta lista son ocupados por terminales de la marca de la manzana, siendo el móvil que menos se devaluó el iPhone 11. Sin embargo, el informe nos ofrece también un ranking de los dispositivos que más pierden valor en este periodo de tiempo.

Según la lista, el Huawei Mate 30 Pro es el móvil que te hará perder más dinero si lo vendes de segunda mano, ya que en su primer año perdió el 87 % de valor. En el segundo puesto de esta lista encontramos otro terminal de la marca china, el Huawei P20 que se devaluó un 84 %. Completando el top 3 del ranking está el OnePlus 8 con un 83 %.

Ahora ya sabes qué móviles buscar cuando vayas a comprar un smartphone que posteriormente venderás de segunda mano. Y si quieres algunos trucos que te ayuden con la venta de tu smartphone aquí tienes 5 consejos para vender tu móvil viejo.