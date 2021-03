En los sistemas operativos de iPhone faltan muchas funciones útiles que están disponibles en los Android. Si tu eres un usuario habitual de iOS quizás eso no te afecte mucho, pero si estas acostumbrado al ecosistema Android, y te pasas a iPhone, lo más seguro es que eches de menos estas cosas.

La agrupación de las notificaciones es muy importante

Una función que iOS debe tomar de Android es la dinámica de cómo aparecen las notificaciones. Si tienes un móvil con el sistema operativo de Google, te habrás dado cuenta de que cuando tienes muchas notificaciones de una misma app, el sistema las almacena todas como una sola con varios mensajes, como en la imagen de arriba. Por ejemplo, si te llegan varios mensajes de Telegram de distintas personas, tu móvil te mostrará un mismo aviso de la app con un preview corto de cada mensaje distinto.

En iPhone eso es diferente, cada notificación tiene una alerta individual, aun cuando sean de una misma app. Eso ocasiona que se acumulen un montón de notificaciones a lo largo del día, lo que resulta incómodo cuando quieres revisarlas en el panel de despliegue.

¿Sin pantalla dividida en 2021? Mal ahí Apple

Una función sumamente útil que tienen los Android desde hace muchos años es la pantalla dividida. Estos móviles tienen tanto tiempo con el Split View que ya hasta no recordamos cuando se incluyeron por primera vez.

Es sorprendente que aun en 2021 Apple no integre esta función en sus iPhones. Es cierto que en iPad ya está disponible, pero los móviles todavía no hay nada de nada. Los usos que se le puede dar a esa función son interminables, así que la marca de la manzana mordida debería empezar a considerar incluirla.

Hace falta personalización en iOS

Los móviles Android tienen una amplia gama de personalización del sistema de sus dispositivos. Algunos fabricantes tienen mejores herramientas que otros, pero lo que es ciertos que todos tienen más que Apple.

En los iPhones más allá de unos cuantos widgets que incorporaron hace poco, no hay prácticamente personalización del sistema.

Una bóveda de imágenes hace falta

Hoy por hoy, iOS no cuenta con una bóveda de imágenes para poder guardar fotos bajo contraseñas como si la hay en casi todos los móviles Android. Es cierto que en la galería de los iPhones hay una opción de “ocultar”, pero esa función no cumple con su cometido.

Lo que hace esa herramienta es mover la imagen a una nueva carpeta llamada “Oculto”, pero no se le puede proteger de ninguna manera con una contraseña. Es necesario que Apple le permita a sus usuarios poder proteger sus imágenes con una clave, y esperemos que esa opción se agregue en iOS 15.

El always on display no existe

Los móviles Flag Ship de Android suelen tener pantallas top que les permiten tener la función de always on display. A pesar de que los iPhones tienen una de las mejores pantallas del mercado años tras año, esta función no está disponible para estos dispositivos.

Cuéntanos ¿cuál de estas funciones crees que hacen más falta en iOS? ¿Crees que las integren pronto?