Un mito que lleva mucho tiempo rondando entre la comunidad de los smartphones es el que dice que colocar un fondo negro como fondo de pantalla al móvil puede hacer que ahorres batería. La lógica que se aplica a ese rumor es que si la pantalla no emite ningún color, no debería consumir batería ¿es lógico, no? Pues eso no está del todo mal, pero hay que tomar en cuenta más factores aparte de simplemente colocar un fondo negro y justo eso es lo que te explicaremos en esta ocasión.

¿El fondo negro de tu móvil te ayuda a ahorrar batería?

No es un secreto para nadie que uno de los componentes de los móviles que más batería consume es la pantalla, en especial si se trata de paneles de alta resolución. Si la pantalla consume mucha batería y la apagas, o colocas un fondo negro debería dejar de consumir tanto, ¿no?

La respuesta corta a la pregunta es que si puedes ahorrar batería colocando un fondo negro a tu móvil. Sin embargo, esto es un poco más complicado, y eso se debe principalmente a que podrás ahorrar batería dependiendo del tipo de pantalla que monte tu teléfono.

Si tu móvil lleva una pantalla AMOLED, entonces si lograrás ahorrar un poco de batería si colocas un fondo negro. Eso se debe a que en la tecnología que usan este tipo de pantallas, los píxeles que las forman dejan de emitir color cuando quieren reflejar algo negro. Es decir, los píxeles se apagan por completo, no emiten ningún color, y por ende, no consumen energía de la batería de tu dispositivo.

En el caso de las pantallas LCD no ocurre de la misma manera, pues en ellas lo que sucede es que cuando la pantalla emite un color negro lo hacen reproduciendo dicho color en cada uno de los píxeles que la forman. La diferencia fundamental con las pantallas AMOLED es que las LCD no paran de emitir color, sino que más bien recrean el negro y por ende se mantienen consumiendo energía.

Apps para que descargues fondo negros para tu móvil

Si tienes una pantalla AMOLED y quieres ahorrar batería ya solo queda que descargues un fondo que te mole. Para descargar fondos te recomendamos estas apps:

Black Wall papers: esta aplicación tiene un montón de fondos de distintas temáticas con el color negro como tono principal. Puedes buscar entre todos sus fondos uno que te mole y colocarlo en tu móvil.

Zedge: ya te hemos hablado de esta app en otras ocasiones. La aplicación te ofrece tanto fondos, como tonos de llamada. Sin embargo, es esta ocasión solo nos centraremos en los fondos y para buscar uno solo entra en el apartado de fondos de pantalla y coloca en el buscador “Black”. Te aparecerán un montón de opciones y deberás escoger la que más te guste

¿El modo oscuro ahorra batería?

El que el modo oscuro ahorre batería en tu móvil dependerá de si la pantalla que monta el dispositivo es LCD o AMOLED. En el caso de esta última, si lograrás ahorrar batería activando el modo oscuro, y ese ahorro puedes maximizarlo aún más si colocas un fondo negro. En el caso de las pantallas LCD, el activar el modo oscuro no hará un gran cambio en el porcentaje de tu batería.

¿Cuánta batería ahorra el modo oscuro y un fondo negro?

Si tu móvil tiene pantalla AMOLED y activas el modo oscuro y colocas un fondo negro, es seguro que ahorrarás batería, sin embargo, la cantidad que ahorres dependerá mucho del uso que le des al dispositivo. Por eso, decirte una cantidad en concreto es muy complicado, pero lo más seguro es que al menos lograrás ahorrar un 10% que podría convertirse incluso hasta en 50% si no le das mucha caña al móvil.

¿Qué tipo de pantalla monta tu móvil? ¿Has notado que ahorras batería colocando fondos negros?