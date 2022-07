Seguramente tendrás algún teléfono guardado sin utilizar, acumulando polvo en algún cajón. Y si eres de los que piensan que el hecho de tener el teléfono inactivo, sin encenderlo para nada, es igual a que se mantendrá en las mismas condiciones y no se deteriorará, entonces, déjame decirte que no es así como funcionan las cosas.

El hecho de que no utilices el teléfono, no es igual a que se mantendrá en el mismo estado por siempre. Así que, en este artículo te explicaremos los cuidados que debes tener con tus teléfonos sin uso para que no se terminen dañando con el pasar del tiempo.

Los móviles que no usas también requieren de cuidados

Ese teléfono que decidiste dejar a un lado también requiere de ciertos cuidados, de lo contrario, cuando quieras usarlo nuevamente, te podrías topar con la sorpresa de que ya no encienda. Siempre será mejor prevenir que lamentar.

¿Debo cargar un móvil que no uso? Sí, guárdalo cargado

Guarda el móvil con la batería llena o con al menos un 70% de carga. El hecho de que se trate de un dispositivo que nadie usará, hace que las personas no le tomen importancia al porcentaje de batería, después de todo, ¿para qué necesitas cargarlo si ni quiera lo usarás?

Pues te sorprenderá saber que no importa si vas a utilizar el teléfono o no, estos dispositivos siempre deben estar cargados. Es bastante beneficioso para la salud del móvil el hecho de que lo guardes cargado o al menos con un 70% de carga, esto se debe a que a pesar de que vaya a estar apagado, es necesario que tenga algo de carga para mantener activo el reloj interno y que la batería no sufra.

El reloj interno funciona en tiempo real gracias a un pequeño procesador de control. Este siempre se encuentra encendido sin importar que el teléfono este apagado con un 0% de carga.

Si el teléfono se queda sin carga durante mucho tiempo, el procesador de control se apagará y cuando eso ocurra, tu móvil ya no responderá a la pulsación del botón de encendido, es decir, ya no funcionará.

Es por eso que es muy importante que lo guardes con un alto porcentaje de carga. De esta manera evitarás que deje de funcionar. Algo que también puedes hacer es calibrar la batería justo antes de guardarlo. Si haces una carga completa, lo más seguro es que el móvil pueda mantenerse sin cargar y sin problemas durante un año completo.

Enciende el móvil de vez en cuando

Lo ideal es que te tomes el tiempo de vez en cuando para monitorear el teléfono. Verifica que la batería se encuentre dentro de un rango aceptable de carga y en caso de que se haya descargado, conéctalo al cargador. Algo que ayuda bastante es hacer cargas parciales, ya que estas te ayudarán a que el móvil no se quede nunca sin batería.

Si bien es cierto que los móviles apagados por razones obvias no consumen tanta batería, es necesario que mantengas el porcentaje de carga dentro de cierto margen. No dejes que se descargue demasiado.

Cuando enciendas el teléfono también podrás verificar que todo esté funcionando correctamente. Podrás hacerle ciertos mantenimientos como calibrar la batería, o limpiarle el puerto USB que seguramente se llenará de polvo con el tiempo. Esto te ayudará a mantener el teléfono en buenas condiciones.

Conserva el móvil en un lugar apropiado

Otra cosa que también resulta muy importante al momento de querer conservar tu móvil sin uso en buen estado, es el conversarlo en un lugar apropiado. Y con eso quiero decir que sea un lugar en donde la temperatura sea adecuada (ni demasiado alta, ni demasiado baja) o en algún lugar en donde no haya humedad, por ejemplo.

El hecho de conservarlo en un lugar poco adecuado favorecerá el deterioro de los componentes internos del teléfono, como, por ejemplo, la batería. Y no importará qué tan bien sigas los pasos anteriores, si no lo guardas correctamente, de igual manera podría dejar de funcionar con el tiempo. Esperamos que esta información te haya resultado útil.