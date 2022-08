Es necesario borrar las cookies del móvil cada cierto tiempo

Las famosas cookies son conocidas por darte la posibilidad de tener una buena experiencia al momento de navegar por la web, pero, también son conocidas por invadir la privacidad de los usuarios.

Sin embargo, eliminar estas cookies implica decirle adiós a tus cuentas guardadas, contraseñas y básicamente toda información que te permite navegar en la web de manera personalizada.

Y es que las cookies por sí solas no son elementos que perjudiquen a los usuarios. Entonces, ¿deberías eliminarlas?

Razones para eliminar las cookies del móvil

Gracias a las cookies es que puedes disfrutar de una navegación en Internet mucho más fluida y adaptada a tus gustos y preferencias. Sin embargo, deberías eliminarlas cada cierto tiempo.

Las cookies pueden llegar a ocupar mucho espacio en tu móvil

Ya te habrás dado cuenta de que para navegar en una importante cantidad de páginas webs, debes aceptar obligatoriamente las cookies para poder usar el servicio.

Entonces, si por cada página web que visites te ves obligado a aceptar cookies, con el pasar de los días, semanas y meses, estas cookies que has ido aceptando de diferentes páginas webs se irán acumulando. Por consiguiente, ocuparán más espacio.

Aunque, las cookies únicamente pueden llegar a ocupar una gran cantidad de espacio cuando no se ha realizado una “limpieza” durante largos periodos de tiempo. Es por ello que se recomienda eliminar estas cookies regularmente para evitar que se acumulen.

Podrían significar una invasión a tu privacidad

A pesar de que pueden ser de gran ayuda para mejorar la experiencia al navegar por Internet, existen entidades que utilizan las cookies para recopilar tu información. Y esto es algo que pueden llegar a hacer sin tu consentimiento.

Es por eso que se recomienda que elimines no solo las cookies de vez en cuando, sino también el caché. Puede que se borre la configuración de los sitios webs que frecuentes, pero tu privacidad estará más a salvo.

Cada cuánto tiempo deberías eliminar las cookies

Como se explicó anteriormente, eliminar las cookies es igual a borrar la configuración de los sitios webs que visites. Es decir, se cerrará tu sesión en las páginas web, deberás volver a llenar los formularios, recordar nombres de usuario y contraseñas, entre otras cosas.

También es posible que después de que elimines las cookies, algunos sitios funcionen más lentamente, dado que todas las imágenes deberán cargarse nuevamente.

Es por eso que no parece practico el hecho de eliminar las cookies de manera constante. Lo ideal sería encontrar un punto medio en donde las elimines lo suficiente como para que no se acumulen y ocupen una gran cantidad de espacio, pero no demasiado como para que entorpezcan tu experiencia al navegar por Internet.

A pesar de que realmente no existe una regla de cada cuánto tiempo deberías eliminar las cookies del navegador, recomendamos que lo hagas cada 15 días. Este es el tiempo que consideramos apropiado para no poner en riesgo tu privacidad, pero que también te permitirá navegar por Internet disfrutando de los beneficios que tienen las cookies.

Sin embargo, si eres de los que navega con mucha frecuencia y sueles entrar en diferentes páginas webs que no vuelves a visitar, deberías eliminar tus cookies incluso antes de los 15 días.

También es aconsejable borrarlas cuando el almacenamiento está lleno o casi lleno. Puede que no haga mucho la diferencia con respecto a la liberación de espacio, pero sigue siendo de ayuda.

Puedes utilizar la navegación de incógnito para minimizar los riesgos de las cookies

Un consejo que podrías seguir para minimizar los efectos negativos de las cookies, es utilizar la navegación en incógnito. Y es que, al usar la navegación de incógnito, no se almacenan los datos de cookies. Esto puede ser útil si sueles navegar por webs que no visitas con frecuencia.

De esta manera, no será necesario que elimines las cookies que sí sean de tu utilidad. Por ejemplo, para entrar en esos sitios webs que sueles utilizar con frecuencia, como Facebook, puedes utilizar tu navegador normal para que se guarde tu sesión y no tengas que introducir tus datos cada vez que quieres entrar en tu cuenta.

Pero para aquellas ocasiones en donde investigues sobre algún tema, y te veas en la obligación de entrar en sitios webs que probablemente nunca volverás a visitar, puedes recurrir a la navegación en incógnito para evitar acumular cookies que realmente no te aportan nada.

Y si te ha gustado este artículo, de seguro te interesará saber si deberías aceptar las cookies de Instagram o no.