Si eres usuario de Instagram, puede que no lo recuerdes, pero cuando te iniciaste en esta red social aceptaste una gran cantidad de términos y condiciones que probablemente no leíste. Y tranquilo, todos hicimos lo mismo y es que… ¿Quién se detiene a leerlas? Prácticamente nadie. Una de las tantas cosas que aceptaste fue el uso de cookies por parte de Instagram.

Si recientemente has abierto tu cuenta de Instagram en un nuevo dispositivo o en la versión de escritorio para publicar fotos y vídeos en Instagram desde tu PC, te aparecerá nuevamente el aviso de las cookies. La vida te ha dado una segunda oportunidad, ahora sí puedes elegir… ¿Aceptarlas o no? Pero no te apresures, antes de que tomes la decisión te explicaremos qué son estos elementos y para qué Instagram los usa.

¿Qué son las cookies que usa Instagram?

Las cookies no son algo nuevo, llevan existiendo en Internet desde 1994. De seguro ya habías visto el nombre de estos elementos al abrir una página web o al empezar a usar una app. Pero, ¿qué son? Pues bien, las cookies son archivos pequeños que contienen información en forma de texto. Estos elementos son insertados por una web o por una red social en tu dispositivo, ya sea el ordenador o el móvil, con el objetivo de poder identificarlo.

Por lo tanto, las cookies de Instagram son elementos informativos que la red social guarda en tu smartphone, ordenador o en el navegador para reconocerte. De esta manera, gracias a las cookies Instagram recuerda tu nombre de usuario para que no debas escribirlo cada vez que quieras abrir tu cuenta. También recuerda qué idioma hablas, si tienes activado el modo oscuro de la interfaz, qué contenido te gusta ver, entre otros detalles que permiten mejorar la experiencia al usar la red social.

¿Debo aceptar las cookies de Instagram?

Instagram ha usado las cookies desde hace mucho tiempo, al igual que la gran mayoría de las redes sociales y páginas web. Por ello no debes sorprenderte si te ha aparecido este aviso, no es algo nuevo. Probablemente hayas abierto tu cuenta en un nuevo dispositivo o navegador y por eso Instagram te pregunta si puede guardar allí sus cookies.

Existen buenas razones para aceptar las cookies. Con ellas Instagram puede mostrarte contenido personalizado y anuncios publicitarios que te interesen. Por otro lado, los detractores de las cookies acusan a la red social de usar estos archivos para generar pasta a partir de la información de los usuarios. Algo que en parte es cierto, ya que en la política de cookies de Instagram se detalla que el contenido de las cookies se puede compartir con organizaciones ajenas (anunciantes) para mejorar la distribución de anuncios en la red social.

Sabiendo ya las ventajas y desventajas de las cookies, es tu decisión elegir si aceptar las cookies y tener una mejor experiencia al usar Instagram, o rechazarlas para priorizar la protección de tus datos. Si eliges esta última opción, aquí tienes un tutorial sobre cómo eliminar las cookies en tu móvil Android.