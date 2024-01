Si bien ya hicimos un artículo explicándote qué es el efecto Hall o Hall Effect en los mandos, es probable que aún no sepas cuál es la diferencia que hay entre los joysticks que usan este efecto y los joysticks ALPS que usan potenciómetros para detectar el movimiento.

Todo el mundo dice que los joysticks con Hall Effect son siempre superiores a los joysticks ALPS, pero aquí disertaremos esta afirmación para que entiendas por qué es tan importante que tu mando tenga efecto Hall. Además, veremos si esta tecnología tiene alguna desventaja con respecto a los joysticks analógicos de toda la vida. ¡Acompáñanos!

Diferencias entre un joystick con Hall Effect y un joystick ALPS o analógico

Los joysticks con efecto Hall utilizan imanes (campos magnéticos) para calcular la posición y sus sensores no contienen piezas móviles. En cambio, los joysticks ALPS utilizan potenciómetros para calcular la posición y sus sensores contienen piezas móviles.

Así pues, y en palabras simples, los joysticks con Hall Effect detectan movimiento sin contacto físico entre sus piezas, mientras que los joysticks ALPS detectan movimiento a través de un contacto físico entre sus piezas. Y como todo contacto se traduce en desgaste, los joysticks ALPS tienden a desviarse (sufrir drift) con el uso repetido.

Si se diseña bien, un joystick que utilice sensores Hall no debería tener drift nunca. Es decir, nunca tendrán el problema de registrar movimientos involuntarios, que hacen que el personaje o cursor se mueva solo sin que tú lo quieras. En cambio, los joysticks analógicos o ALPS sí tendrán este problema irremediablemente a largo plazo.

Cómo funcionan los joysticks con efecto Hall

Los joysticks de efecto Hall utilizan imanes y conductores eléctricos para medir su posición, distancia y movimiento cuando están en uso. Se basan en el efecto Hall, un fenómeno descubierto por Edwin Herbert Hall en 1879.

El físico estadounidense observó que se generaba una diferencia de tensión a través de un conductor cuando este se colocaba en un campo magnético perpendicular. Esta diferencia de tensión, o tensión Hall, está causada por la fuerza que ejerce el campo magnético sobre las cargas eléctricas móviles del conductor.

Los joysticks de efecto Hall no tienen contacto físico entre las piezas móviles, ya que detectan las variaciones del campo magnético y las convierten en señales eléctricas para calcular la posición y movimiento. Esto significa que no se desgastan con facilidad y no desarrollan drift o deriva de la palanca. Por ello, los joysticks de efecto Hall son más precisos, sensibles y duraderos que los joysticks analógicos estándar.

Cómo funcionan los joysticks analógicos (ALPS)

Los joysticks ALPS, por su parte, utilizan potenciómetros para medir la posición y movimiento. Los potenciómetros son dispositivos que cambian su resistencia eléctrica al girarlos. El joystick tiene dos potenciómetros, uno para el eje horizontal y otro para el vertical. Los valores de resistencia de los potenciómetros corresponden a la posición del joystick.

Los joysticks ALPS son más baratos y comunes que los de efecto Hall, pero tienen algunos inconvenientes. Se basan en el contacto físico entre los componentes, lo que significa que se desgastan con el tiempo y tienden a desviarse. También son menos precisos, sensibles y duraderos que los joysticks de efecto Hall.

Entonces, ¿todos deberíamos usar mandos con efecto Hall? ¿No tienen desventajas?

La respuesta corta es sí. Los joysticks de efecto Hall son superiores en términos de rendimiento y longevidad, y muy pronto se convertirán en la tecnología estándar que encontraremos en todos los mandos de las grandes compañías.

Las únicas desventajas de los joysticks con efecto Hall es que son más caros y raros que los joysticks ALPS, pues los mandos de PlayStation, Xbox y Nintendo aún no han adoptado esta tecnología. Se espera que lo hagan en la próxima generación de consolas, pero de momento hay mandos de terceros de buena calidad que ofrecen Hall Effect, como los GameSir G7 SE y T4 Kaleid, el ELO Vagabond, etc.

Además, es importante mencionar que los sensores Hall suelen requerir 5V DC de energía constante, mientras que los joysticks ALPS requieren entre 0,5 V DC (en reposo) y 4,5V DC (al empujarse completamente en una dirección) de energía. En otras palabras, los mandos con efecto Hall suelen ofrecer una menor duración de batería.

Sin embargo, poniendo todo en una balanza, queda claro que siempre que puedas es mejor comprar un mando con joysticks de efecto Hall que los que usan joysticks ALPS.