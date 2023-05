GameSir ha lanzado al mercado un nuevo mando alámbrico multiplataforma, que se parece mucho al GameSir G7 que analizamos el año pasado, aunque tiene diferencias importantes. Para empezar, no está enfocado en las consolas Xbox, sino que es un mando multiplataforma para jugar en PC, Nintendo Switch o incluso Android. Además, su diseño es completamente diferente, apostando por una carcasa transparente llena de luces RGB con efecto «caleidoscópico».

Aparte, a diferencia del GameSir G7, este nuevo GameSir T4 Kaleid sí que cuenta con giroscopio de 6 ejes, lo cual resulta muy útil en varios juegos de Nintendo Switch y para apuntar con el movimiento de tus manos en juegos como Fortnite, por ejemplo.

Mantiene los joysticks y gatillos analógicos con efecto Hall del GameSir G7, así como su excelente calidad de construcción, pero en un cuerpo más compacto y ligero. A continuación, te contamos nuestra experiencia con este mando y todo lo que debes saber sobre él.

GameSir T4 Kaleid, un mando multiplataforma con diseño transparente, luces RGB y efecto Hall

Si te interesa tener un mando ergonómico para jugar en tu Switch, PC o móvil con mucho estilo y opciones de personalización, el GameSir T4 Kaleid podría interesarte, siempre y cuando no te importe el hecho de que tendrás que usarlo conectado por cable sí o sí. No es un mando inalámbrico, por lo cual no incorpora batería ni conectividad Bluetooth o de 2,4 GHz. Echa un vistazo a su ficha técnica para comprobarlo.

Características GameSir T4 Kaleid Dimensiones y peso 156 x 107 x 60 mm. Pesa 212 gramos. Conectividad Cable USB de 2 metros desmontable. Puertos USB-C para conectarlo a un PC, Switch o Android, y un jack de 3.5 mm para conectarle auriculares. Compatibilidad Windows 10/11, Android 8.0 o superior y Nintendo Switch. Latencia de entrada Menor a 0,004 segundos. Vibración 2 motores vibración (uno en cada empuñadura). Extras Giroscopio de 6 ejes y dos botones traseros extras, Software GameSir T4k App para mapear y personalizar el mando.

¿Cómo es el mando GameSir T4 Kaleid?

El GameSir T4 Kaleid tiene el diseño del mando de Xbox, aunque es más pequeño y ligero. Apenas pesa 212 gramos (unos 75 gramos menos que el de Xbox) y es muy cómodo de sujetar. Sus empuñaduras son gruesas y se ajustan a las palmas de tus manos como guantes. Tienen una textura rugosa en la superficie para mejorar el agarre y evitar que el mando se te resbale. Esta textura también está en las gomas de los joysticks y en los gatillos, dándole un feeling bastante satisfactorio.

Su acabado en general es muy prémium y sólido. Todos los botones se sienten firmes y robustos. Para los botones X / Y / A / B usa microinterruptores que soportan hasta 5 millones de pulsaciones con una distancia de recorrido de solo 0,6 mm. Curiosamente, a pesar de no ser compatible con Xbox, utiliza el esquema de botones de acción de Xbox en lugar del de Nintendo. Por suerte, puedes cambiar el esquema en los juegos pulsando la combinación de botones M + A.

Todos los detalles del GameSir T4 Kaleid 1 de 8

Una de las mejores características de este mando es el uso del efecto Hall en sus joysticks y gatillos. Este efecto utiliza la magia del magnetismo para detectar los desplazamientos y disparos del mando sin contacto físico entre los botones y los sensores. Gracias a ello, se reduce el desgaste notablemente a lo largo del tiempo, lo cual a su vez evita problemas como el drift y la falta de precisión en el control.

Sus gatillos, por cierto, son suaves y tienen un buen recorrido. Responden rápido y no hemos tenido ningún problema con ellos. Lo mismo podemos decir de las palancas y joysticks. Tiene un botón «M» que al pulsarlo al mismo tiempo que los botones LT y RT te permite cambiar el funcionamiento de los gatillos entre control lineal preciso y máxima capacidad de respuesta. Te recomendamos usar el modo Hair Trigger si juegas a juegos de disparos.

También tiene una cruceta, un botón «Back», un botón «Start» y un botón de capturar pantalla (ubicado justo debajo del logo de la marca) que solo sirve con Nintendo Switch. ¡Ah! Y cuenta con dos botones extras en la parte trasera. Bajo el capó, posee un giroscopio de seis ejes que te permitirá apuntar o mover el volante con el movimiento de tus manos en juegos de Android, PC y Switch.

Su diseño transparente no solo deja ver sus dos motores de vibración ubicados en las empuñaduras, sino también un par de tiras LED RGB que puedes personalizar a tu antojo con varios efectos para elegir. En concreto, puedes escoger entre cuatro efectos tocando el botón «M» y moviendo el joystick hacia los lados. Usando esa misma combinación, pero moviendo el joystick hacia arriba o abajo, podrás ajustar el brillo de las luces. Incluso, puedes hacer que las luces reaccionen al ritmo de la música o los sonidos, configurándolas a través de la app del mando.

¿Qué tal funciona el GameSir T4 Kaleid?

Lo hemos probado con juegos de Steam y funciona de maravilla. Solo hay que conectarlo con su cable USB-C al puerto USB del ordenador y Windows lo detecta automáticamente como un mando de Xbox compatible con todos los juegos que soporten mando. No hace falta configurar nada. Es solo enchufarlo y a jugar. La Nintendo Switch también lo detecta instantáneamente como si fuera mando Pro oficial.

Puedes personalizarlo a fondo y mapear sus botones con la aplicación GameSir T4k, que se descarga desde la web oficial y pronto estará en Microsoft Store.

El jack de 3.5 mm funciona bien y, al conectarle unos auriculares, puede transmitir tu voz a través del micrófono. No notamos nada de input lag y los botones, gatillos y joysticks reaccionaron bien, tal y como esperábamos. La verdad es que no tenemos ninguna queja. Ahora bien, si este mando pudiera usarse de forma inalámbrica, nos gustaría aún más.

¿Vale la pena el mando GameSir T4 Kaleid?

En conclusión, el mando GameSir T4 Kaleid es una buena opción para los jugadores que buscan un mando de calidad, cómodo y con mucho estilo. El diseño ergonómico, la iluminación LED RGB, el giroscopio y el efecto Hall que evita el drift de sus joysticks son algunos de los puntos fuertes.

Al mando en sí no le encontramos ningún punto negativo. Sin embargo, debes considerar que solo se puede usar por cable. No tiene batería, por lo que no puede conectarse inalámbricamente a tus dispositivos. Si esto no es problema para ti, te lo recomendamos al 100%. Solo cuesta 57,99 €.