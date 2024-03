Diferencia entre vidrio templado y cristal templado: ¿es lo mismo?

Aunque no lo parezca, pues lucen muy similares, el vidrio y el cristal no son lo mismo si hablamos de forma técnica. De hecho, cualquier cristal puede llegar a ser vidrio, pero no todos los vidrios son cristales. Si te confunde un poco todo esto y quieres saber cuáles son las diferencias entre ambos materiales (además de si realmente existen cristales templados y vidrios templados para móviles o de plano son lo mismo), quédate, pues te daremos una explicación sencilla sobre este tema.

Diferencia entre vidrio templado y cristal templado

Para empezar, hay que mencionar desde el comienzo que, si hablamos de composición y fabricación, los cristales y los vidrios no son lo mismo. Cada uno tiene un proceso diferente, aunque vale la pena aclarar que, en cuanto al vidrio, este puede incluir cristal en su formación.

Primero hablemos del cristal: este material puede realizarse a través de ciertos minerales, siguiendo el mismo procedimiento de fabricación que con el vidrio, pero con ingredientes diferentes. Los más destacados son el carbonato de potasio, óxido de bario y óxido de plomo.

Su composición permite que se pueda moldear en estructuras delgadas y completamente transparentes, como las copas o los decorados similares. Son más frágiles que el vidrio, y por eso no suelen emplearse en otro tipo de cosas en donde es necesario cierto grado de resistencia.

Mientras tanto, el vidrio es un material natural e inerte. Está hecho de otros materiales que se pueden encontrar en la naturaleza, como la arena, el carbonato de sodio y la piedra caliza. Se puede combinar incluso con el cristal. Todos estos ingredientes son sometidos a altas temperaturas hasta que pasan a estado líquido, momento en el cual pueden moldearse en diferentes formas.

Dependiendo de las variaciones en el proceso de fabricación, el vidrio puede ser vidrio templado o vidrio laminado. El vidrio templado se diferencia al recibir aire a presión durante la fase del enfriamiento; mientras que el vidrio laminado se genera al combinar dos láminas de vidrio adheridas mediante una capa elástica flexible, siendo además sometidos a calor, presión y vacío.

En conclusión…

Todo esto nos lleva a una respuesta más clara: es el vidrio templado el que se emplea para proteger la pantalla de los móviles, mientras que el cristal templado, técnicamente, no existe. Aunque si bien, en la jerga popular, se consideran sinónimos, lo cierto es que, debido a su composición, tienen sus diferencias y solo uno existe como accesorio protector para smartphones.