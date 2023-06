Las VPN son la mejor de todas las herramientas para proteger tu privacidad al navegar en Internet. Sin embargo, las VPN no lo ocultan todo. Sabiendo eso, en esta publicación no solo te diremos las 5 cosas que una VPN no puede esconder sino también lo que sí puede ocultarse con la misma.

Las 5 cosas que una VPN no puede esconder

Antes de eso, si consideras usar una VPN, sería bueno que conocieras cuáles son los peores países para utilizarlas. Sin más preámbulos, las 5 cosas que no puede esconder una VPN son las siguientes:

Las actividades de tu cuenta, porque los proveedores de estos servicios siempre tendrán tu información a su alcance

Una de las cosas que una VPN no puede esconder son las actividades hechas con tu cuenta de algún servicio en línea. Las empresas dueñas de dichos servicios pueden fácilmente monitorear tu actividad incluso si usas una VPN.

Las actividades hechas con tu correo de Gmail u Outlook, así como tu cuenta de Facebook, Twitter o Instagram siempre estarán al alcance de las empresas propietarias de estos servicios.

Información de tus métodos de pago, una información que solo tú puedes controlar

Otra cosa que no puedes ocultar con una VPN es tu información financiera. Aunque uses VPN cuando haces una compra en Internet la empresa o persona a quien le proporcionas tu información bancaria, tu tarjeta de crédito, tu cuenta de PayPal o cualquier otro procesador de pagos ya tendrá al instante esa información en sus manos.

Si resulta que le has dado esa información a una persona inescrupulosa podrías perder dinero o ser víctima de algún tipo de fraude. Así que haz tus compras por Internet en sitios de confianza y elige un método de pago seguro.



Virus y malware, ya que una VPN no es lo mismo que un antivirus

Una VPN tampoco puede proteger tu móvil, tablet u ordenador de un virus, spyware o malware que termines descargando. Para evitar ser víctima de esto debes tener un programa antivirus actualizado y tener mucho cuidado con los sitios en los que navegas, así como también con lo que llegues a descargar desde los mismos.

Tu dirección MAC, algo que una VPN no puede esconder ni modificar

Por si no lo sabías la dirección MAC (Control de acceso a medios, por sus siglas en inglés) es un número identificador asignado a una tarjeta de red de cualquier tablet, móvil u ordenador desde su fabricación. Este número es único para cada tarjeta o dispositivo de red y una VPN no tiene la capacidad de modificarlo u ocultarlo.

La cantidad de datos que usas al navegar por Internet

Por último, pero no menos importante están la cantidad de datos que estás usando al navegar por Internet. Tu proveedor de servicio de Internet podrá seguir viendo la cantidad de datos que utilizas. Además, las VPN aumentan la cantidad de MB que consumas al conectarte a Internet.

Lo que sí puede esconder una VPN

Ahora que ya sabes lo que no puede esconder una VPN es momento de decirte lo que sí puedes ocultar con esta herramienta:

Tu dirección IP, algo que toda VPN si puede esconder

La dirección IP es lo que más debe ocultarse si quieres mayor privacidad al navegar por Internet es tu dirección IP. Con tu dirección IP empresas, gobiernos y cibercriminales pueden conseguir fácilmente tu ubicación, conocer tu identidad, así como tu historial de navegación.

Lo que hace la VPN con la dirección IP es ocultarla, redirigir tu conexión hacia uno de sus servidores y cifrar toda conexión hecha por cualquier programa o aplicación a Internet desde tu tablet, ordenador o smartphone. De este modo, ni individuos, empresas o gobiernos podrán conocer tu dirección IP.

Tu ubicación o geolocalización, algo que puede cambiarse con una VPN

La dirección IP está asociada al lugar desde donde te conectas y sin una VPN empresas o personas inescrupulosas pueden saber el sitio desde donde te conectas. Las VPN solucionan esto al conectarte a su servidor de modo que si intentan rastrearte parecerá que te estás conectando desde otra parte del mundo.

Por ejemplo, si te encuentras en España y usas una VPN a los ojos de otras personas parecerá que te conectas desde Israel, Estados Unidos, Argentina o cualquier otro país donde la VPN tenga un servidor.

Tu información personal

Cuando navegas en la web tu información de identificación personal (PII por sus siglas en inglés) puede ser vista por piratas informáticos, alguna organización gubernamental o el proveedor de tu servicio de Internet. Esta información está conformada por tu nombre, tu correo electrónico, la dirección del sitio donde vives y tu número de teléfono.

Una VPN soluciona este problema al cifrar todos los datos de tu conexión a Internet haciendo que sea mucho más difícil para cualquier persona u organización conocer tu información personal.

La actividad de descarga de un archivo torrent

Los enlaces torrent son un excelente método para descargar archivos grandes, pero tiene varios riesgos como la potencial descarga de virus. Además, a algunos proveedores de Internet no les gusta que sus clientes descarguen archivos torrent y pueden reducirte la velocidad de tu Internet o incluso bloquearlo.

La razón por la que hacen esto es porque los torrent son muy usados para descargar y compartir contenido de pago con derechos de autor. Una VPN soluciona ese problema cifrando tu conexión a Internet y evitando que tu proveedor de servicio de Internet vea lo que sea que estés descargando.

Tu actividad al navegar por Internet

Si navegas por Internet sin usar una VPN tu proveedor del servicio puede ver el historial de portales web que has visitado fácilmente. La encriptación de las VPN hace mucho más difícil que cualquier persona pueda saber los sitios web que visitas.

¿Y cuál VPN debo elegir?

En Androidphoria hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre las mejores VPN de la actualidad. De hecho, en otra publicación hicimos una lista de las 10 mejores VPN gratuitas del 2023. Sin embargo, si por motivos personales o de trabajo necesitas la mayor seguridad posible algunas de estas podrían no ser muy confiables.

Esto se debe a que se han documentado más de un caso de VPN gratuitas que venden los datos de sus usuarios a terceros o que pueden tener fallos de seguridad. Si necesitas mucha protección por motivos personales o de trabajo lo mejor es que utilices una VPN que sea de pago. ¿Y tú planeas usar una VPN?