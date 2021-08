A estas alturas, seguro que has oído hablar de Vinted y Wallapop, las dos apps más famosas para comprar cosas de segunda mano. ¿Por cuál te sueles decantar tú a la hora de comprar ropa por Internet? ¿Te has planteado cambiarte a la otra?

En este artículo vamos a despejar todas las dudas que tengas sobre Vinted o Wallapop. Es mejor estar informado y saber qué puede aportarte cada una (como cliente y como vendedor) que elegir a lo loco. ¡Así que vamos allá!

¿Qué tienen en común Vinted y Wallapop para comprar ropa?

Como ya sabes, ambas apps tienen un funcionamiento muy parecido. Tanto en Vinted como en Wallapop puedes registrarte totalmente gratis y empezar a subir tus artículos de forma muy fácil: solo tienes que subir las fotos del producto con una pequeña descripción.

Lo mejor, desde luego, es que en esta descripción incluyas palabras clave para que puedan encontrarte aún más usuarios, pero ese es otro tema. Lo importante es que los algoritmos de Wallapop y Vinted son prácticamente iguales.

Lo que es el proceso de compra, de principio a fin, también es muy similar en Vinted y Wallapop. ¡La clave es garantizar la seguridad de la compra en todo momento! Así, en ambos casos, el dinero que envía el cliente queda retenido por la app hasta que recibe su compra y, una vez confirma que está en buen estado, se le hace llegar al vendedor.

La idea es hacer que comprar y vender cosas de segunda mano con gente de cualquier parte de España sea lo más fácil posible. Las dos apps te ponen las devoluciones muy fáciles si fueran necesarias y, en definitiva, las dos velan por tu seguridad como usuario.

Pero está claro que no tiene sentido decidir qué app usar para comprar ropa de segunda mano si nos fijamos solo en sus similitudes. ¡Vamos a ver en qué se diferencian Vinted y Wallapop!

Las ventajas de Vinted de cara a comprar y vender ropa

Vinted es considerado el “Wallapop de la ropa”, ya que se centra en la compra-venta de ropa y objetos del hogar, como muebles o decoración. Por eso, en esta app es más fácil encontrar justo lo que buscas gracias a sus minuciosas etiquetas para clasificar cada producto, bastante más específicas que las de Wallapop.

Además, Vinted tiene dos grandes puntos positivos frente a Wallapop:

Te permite hacer rebajas y ofertas en tus productos para atraer a más clientes.

en tus productos para atraer a más clientes. Vinted no se lleva ninguna comisión, por lo que el dinero llega íntegro del cliente al vendedor.

En cuanto a los envíos, Vinted está muy pendiente de todo el proceso, lo que los hace mucho más seguros. Para empezar, el comprador es quien elige con qué empresa de reparto quiere realizar el envío, mientras que Wallapop solo trabaja con Correos. ¡Los usuarios de Vinted están más que contentos con este sistema!

Por último, cabe destacar que, al tratarse de una app extranjera, hay muchos usuarios de otros países europeos. Así que, en muchos casos, vas a tener que hacer o esperar envíos internacionales totalmente asegurados por la app.

Por qué comprar y vender ropa de segunda mano en Wallapop

Con más de un millón de descargas en Google Play Store, en Wallapop tienes la comunidad más grande de usuarios de estas dos aplicaciones. Esto hace que encontrar al comprador ideal para tus productos sea aún más fácil, y que haya mucha más variedad de artículos.

Se trata de una app muy, muy intuitiva y fácil de usar. Puedes filtrar tu búsqueda para ver los resultados que más se ajusten a lo que buscas, y ponerle etiquetas personalizadas a tus productos para que lleguen a más gente.

Según las opiniones de sus usuarios, en Wallapop puedes encontrar de todo. Y si estás familiarizado con el sistema de envíos y recogidas por Correos, es perfecto. Al integrar “Wallapop envíos”, puedes asegurarte de que el paquete llegará a su destino una vez el comprador pague los gastos de envío.

Sin embargo, como ya hemos comentado anteriormente, su sistema de envíos no está tan vigilado como el de Vinted. Por eso, si comprador y vendedor viven cerca, el propio Wallapop aconseja quedar en persona para hacer la transacción. ¿Podría considerarse una app para conocer gente nueva?

Eso sí, en Wallapop se puede pagar con PayPal, por lo que es más seguro en ese sentido. Hay quienes prefieren no usar nunca su tarjeta de crédito para pagar por Internet. ¡Así que puedes comprar y vender todo lo que quieras en Wallapop con total tranquilidad!

¿Es mejor comprar ropa online en Vinted o Wallapop?

¿Cuál es la mejor app para comprar y vender ropa de segunda mano por Internet, Vinted o Wallapop? Después de echarle un vistazo a las características de cada una de estas apps, y ver lo que pueden ofrecerte, ya podemos llegar a una conclusión.

Está claro que tanto una como la otra tienen cosas buenas y cosas malas. ¡Ninguna app es perfecta! Pero nuestro consejo es que tengas en cuenta qué te compensa más según quieras comprar o vender ropa de segunda mano.

Por un lado, tienes una comunidad mucho mayor en Wallapop, pero esto también atrae más estafas a la plataforma. Vinted tiene menos usuarios, pero si no tienes problema con los envíos internacionales, es una opción mucho más segura.

¡Al final, la decisión está en tus manos! Valora todas estas cosas y elige tú mismo en qué app quieres comprar y vender ropa de segunda mano.

En resumen, tanto Vinted como Wallapop tienen sus pros y sus contras. La clave es saber bien lo que te ofrece cada una de ellas, y no tener miedo a probar a usar las dos. ¡Divide y vencerás!

Además, debes saber que Vinted y Wallapop no son tus únicas opciones para comprar y vender ropa de segunda mano por Internet. Hay quienes, por ejemplo, prefieren subir la ropa que ya no se ponen a Facebook Market o incluso a Twitter, así que no te olvides de echarles un ojo.