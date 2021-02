Estos días de confinamiento es difícil hacer nuevos amigos. Las reuniones grandes no están permitidas, hay muchos bares cerrados, y en general el contacto con otras personas se ha limitado. Si quieres recuperar de cierta forma esa interacción, te recomendaremos algunas páginas o aplicaciones que te servirán para conocer a nuevas personas y hacer amistad. Aunque también puedes usar estas y otras apps que te hemos recomendado si tu intención es ligar.

Badoo: el sitio más popular para hacer amigos y conocer gente

Badoo es uno de los sitios para conocer personas más conocidos del mundo. Si nunca te has registrado en él, por lo menos has escuchado hablar de esta página.

Funciona muy similar a cualquier otra aplicación de este estilo. Debes registrarte en su web llenando el típico formulario de datos esenciales como correo, nombre, edad, sexo, preferencias, foto de perfil, entre otros.

Ya dentro de la interfaz tienes varias secciones para explorar. En la parte de “Encuentros” puedes ver los perfiles de los usuarios de la plataforma, a los que darle me gusta o no, lo que definirá si logran hacer match.

Otras de las secciones es la de “Gente cerca”. En ella puedes ver a los usuarios que se adapten a tus gustos que estén a pocos kilómetros de ti. Es una forma más directa de poder hacer amigos, gracias a que la distancia no será un problema si usas esa sección.

En MeetMe contactas a otras personas a través de solicitudes de amistad

En esta opción debes registrarte con los mismos típicos datos que se piden en cualquier otra página del estilo, no hay nada del otro mundo en ese tema.

Lo que diferencia a MeetMe es que la manera en que contactas a los demás usuarios es accediendo a la parte de “Conocer” y enviándoles una solicitud de amistad. Si deciden aceptarla, ya puedes entablar una conversación y hacer un nuevo amigo/a. MeetMe también cuenta con una aplicación para que la descargues en tu móvil, además de una sección de en vivos donde podrás interactuar en tiempo real con otras personas.

Twoo, un híbrido entre Badoo y MeetMe

Twoo es una opción que tiene muchas semejanzas con las dos plataformas que te recomendamos antes. Esta página cuenta con una sección de en vivos, tal como la tiene MeetMe, y con una herramienta que te permite ver a qué personas les has gustado, al estilo de Badoo.

Two deja a un lado el concepto de solicitud de amistad. De hecho, se enfoca en likes y dislikes, siendo ese el método para contactar a otro usuario. Además, cuenta también con una aplicación móvil.

Omegle es la opción típica para hacer amigos

Esta es una de las páginas más míticas del internet. Cualquier usuario de la web en algún momento ha escuchado hablar de la plataforma. Es uno de los sitios más conocidos de videochat, y aunque muchas personas lo desvirtúan usándolo de una manera pervertida, el concepto sigue siendo el mismo de siempre: hacer nuevos amigos.

Por si no sabes cómo funciona Omegle, la página consiste en que te conectas por videochat con personas de todo el mundo. Pueden mantener una conversación a través del chat de la plataforma, o con los micrófonos de tu dispositivo. Si no te sientes cómodo con tu compañero de charla, puedes pulsar el botón de “saltar” para dejar esa conversación y empezar una nueva.

Advertirte que en Omegle suele haber pervertidos que se aprovechan del anonimato para hacer cosas no tan buenas. Aunque este riesgo es un poco mayor en esta web, lo cierto es que ese peligro se vive en cualquier aplicación para conocer personas.

Yubo es la app más popular entre los jóvenes para conocer gente nueva

Está plataforma a diferencia de las demás, tiene solo una aplicación móvil, no cuenta con página de internet. Además de ese detalle, otro distintivo es que los usuarios de la app son muy jóvenes, en su mayoría, personas que no pasan los 30 años. Eso no suele ocurrir con las demás opciones, pues en esas plataformas el público varía entre todas las edades.

No obstante, el funcionamiento es casi idéntico a Twoo. Conectas con las personas en la sección de “Deslizar”, donde podrás mover cada perfil hacia la izquierda (no te ha gustado), o a la derecha (te ha gustado).

También cuenta con una sección de en vivos, pero con el plus de que hay salas de chat para hablar con varias personas al mismo tiempo. En Yubo contactas con gente de todo el mundo, por lo que además de hacer amigos, es perfecto para poder practicar algún idioma que estes aprendiendo.

Todas estás páginas funcionan muy bien para hablar con gente nueva. Sin embargo, te recordamos que puedes conocer a personas cerca de ti desde Telegram con el método que ya te explicamos.