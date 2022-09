¿Has caído en una de los virales más extraños de Twitter? Pues si le diste tres veces “like” a un tweet pensando que la app de Twitter iba a realizar una captura de pantalla de forma automática, déjanos decirte que es totalmente falso.

Al igual que las supuestas animaciones que se pueden ver en Twitter cuando se dan ciertos tipos de “likes” a algunos tweets, la aplicación de Twitter para Android e iOS no tiene la capacidad de tomar una captura de pantalla cuando se le dan 3 “me gusta” seguidos a un tweet en específico.

¡No caigas! No podrás tomar una captura de pantalla al darle 3 “likes” a un tweet en Twitter

Como bien te mencionamos al principio del artículo, Twitter no ha incluido ninguna función que permita realizar capturas de pantalla dándole tres Me Gusta de forma seguida a un tweet en concreto.

Si te preguntas, ¿por qué son miles los usuarios que ponen este Tweet en sus cuentas de Twitter? Podemos responderte diciendo que el único objetivo es recibir likes. En otras palabras, hacen esto para que sus cuentas logren viralizarse.

Más de 10 años desde que me uní a Twitter y me acabo de dar cuenta de que si le das like 3 veces automáticamente hace captura de pantalla.

— Natyzsche (@NataJUC) September 23, 2022