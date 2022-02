Si hay algo que me preocupa y mucho, como así también me genera otro tipo de sentimientos, es navegar por una red social y encontrarme con una foto o un vídeo relacionado con la pornografía infantil.

Las redes sociales suelen evitar que estos contenidos lleguen a sus plataformas, pero los indeseables seres que comercializan este tipo de fotos y vídeos encuentran la manera de saltar los algoritmos para que dicho contenido se publique.

Pues bien, hoy tengo que decir que TikTok no está pudiendo evitar que este tipo de material aparezca en su plataforma, ¿y por qué pasa esto? Porque esta red social de vídeos “se lava las manos” (no quiere tomar cartas en el asunto).

TikTok, ¡ponte a trabajar! Este es un problema muy serio

Como redactor y usuario asiduo de TikTok, debo encarar este tema de forma personal, pues yo mismo he visto en carne propia como en el famoso “Para ti” empezaron a aparecer vídeos repugnantes, ¿qué tipo de videos? Pues niños siendo abusados.

Ante esta situación, empecé a investigar sobre por qué TikTok está permitiendo que se suba este contenido, y la realidad es que el soporte que brinda la propia red social no ha contestado a ninguno de mis correos (me he contactado con TikTok por email)

En aproximadamente 2 horas de uso, logré observar dos vídeos relacionados con el mundo de la pornografía infantil, algo que nunca había visto en los casi 3 años que llevo utilizando TikTok.

Cabe destacar que me he tomado el trabajo de reportar esos dos vídeos que me han aparecido para que sean eliminados de inmediato, pero… TikTok parece que poco le importan las denuncias que hacen los usuarios.

El sistema de denuncias de TikTok es una broma

Hablando con amigos y familiares, he descubierto que a ellos también les han aparecido vídeos de este estilo. Es más, estas personas reportaron el contenido para que sea eliminado, ¿y sabes lo que les han respondido? Lo siguiente: “Este vídeo no infringe ninguna norma”.

Viendo todo el panorama de forma detenida, puedo decir que algo es real, ¿qué cosa? Que a TikTok lo único que le importa es crecer, y para poder conseguirlo, deja que cierto tipo de vídeos sigan “vivos” dentro de la plataforma por hasta al menos 1 o 2 días.

Sin nada más que añadir, desde aquí espero que TikTok pueda mejorar su sistema de denuncias, como así también el algoritmo que analiza los vídeos que son publicados, pues encontrar este tipo de contenido en una plataforma “familiar” es totalmente aberrante.