A pesar de que son millones las personas que venden y compran productos en Instagram, la red social no suele controlar de forma efectiva el proceso de compra y venta, por lo que en contadas ocasiones los compradores terminan siendo estafados.

Si viste una tienda dentro de Instagram que ha llamado tu atención, te recomendamos que calmes tus ansias, pues nunca está de más verificar si esa tienda es real, o si bien solo se trata de una cuenta que tiene como objetivo estafarte a ti y a todas las personas que intenten comprar un producto.

Para ello, no hace falta que descargues aplicaciones, ya que saber si una tienda de Instagram es falsa es más fácil de lo que crees. Solo necesitas seguir nuestros consejos para identificar patrones que suelen verse en tiendas falsas que buscan estafar a personas dentro de la mencionada red social.

¿Cómo descubrir si una tienda en Instagram es falsa?

No hace falta ser un experto en redes sociales para verificar si una cuenta es falsa o no. A día de hoy existen aplicaciones que te dicen si los seguidores de una cuenta de Instagram son falsos. En el caso de las tiendas que venden productos en Instagram, no necesariamente deben usarse ese tipo de apps, ya que identificar cuando una cuenta es real o falsa suele ser bastante simple.

Verifica si la tienda de Instagram ha cambiado de nombre

Uno de los consejos más útiles que te podemos dar para saber si una tienda de Instagram es o no falsa, es verificar si la misma ha cambiado de nombre.

Los estafadores suelen cambiar el nombre de la tienda de forma constante, pues cuando estafan a una persona, la misma suele esparcir la estafa por cuanto lugar pueda. Ante este tipo de situaciones, el cambio de nombre de la tienda hace que puedan seguir estafando usuarios.

Puedes comprobar esto de forma muy simple, solo tienes que seguir los pasos que te mostramos a continuación:

Dentro del perfil de la tienda de Instagram, tendrás que pinchar sobre los tres pequeños puntos que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

que se ubican arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Información sobre esta cuenta”.

Por consiguiente, tendrás que pinchar sobre la opción que dice “Nombres de usuario anteriores”.

Si observas que la cuenta ha tenido más de 1 cambio de nombre, lo más probable es que esa tienda sea falsa.

Si bien hay tiendas que cambiaron su nombre para poder vender otro tipo de productos, ninguna tienda de Instagram hace tantos cambios de nombre. Es más, si esos cambios de nombre se hicieron de forma repetida, o sea en un periodo de tiempo corto (mensualmente), lo más probable es que dicha cuenta se use para estafar compradores.

Verifica el perfil de los seguidores

Como bien te mencionamos anteriormente, puedes usar aplicaciones para ver si los seguidores de esa tienda son reales o falsos. De igual forma, lo mejor es que lo hagas manualmente, ya que es muy fácil ver cuando una cuenta de Instagram tiene seguidores falsos:

Dentro del perfil de la tienda de Instagram, tendrás que pinchar sobre la opción que dice “Seguidores”.

Observa los seguidores que tiene esa cuenta. En caso de que la mayoría no tengan fotos, o bien tengan un nombre extraño (en otro idioma), es probable que esos seguidores hayan sido comprados.

De igual manera, esta es una verificación extra que puedes llevar a cabo, ya que no siempre debes fiarte de los seguidores que tiene una tienda de Instagram. Hay ocasiones en donde los usuarios eligen no tener foto de perfil, por lo que no siempre sería correcto pensar que una cuenta es falsa por tener seguidores “raros”.

La tienda te ofrece medios de pago poco convencionales

Una tienda de Instagram verdadera suele utilizar métodos de pago conocidos y seguros. La mayoría de las personas que venden productos dentro de la red social, utilizan PayPal u otro tipo de aplicaciones que son consideradas seguras para la compra y venta de productos.

Al usar aplicaciones como PayPal al momento de realizar una compra en Instagram, tendrás la seguridad de que tu dinero quedará retenido en la cuenta del vendedor hasta que te llegue el producto. Este método de pago es uno de los más seguros que existen en el mundo. Si te interesa conocer más sobre PayPal, pincha aquí para ver los 5 datos más interesantes sobre esta plataforma de pagos.

Siguiendo con el tema, cuando se quiere llevar a cabo una estafa dentro de Instagram, las personas que están detrás de la misma suelen utilizar estos métodos de cobro:

Transferencia bancaria.

Criptomonedas.

Depósito bancario.

Estos tres métodos de pago que te mencionamos arriba, son los más utilizados por los estafadores para quedarse con el dinero y no entregar el producto que se ha comprado. Si bien hay tiendas que usan dichos métodos y no estafan a nadie, los mismos suelen ir de la mano con los patrones que te mostramos más arriba (cambio del nombre de la cuenta, seguidores falsos, etc.).

¿Cómo luce una tienda de Instagram verdadera?

Además de todos los consejos que te mostramos anteriormente, es necesario que sepas cómo luce una tienda de Instagram que no es falsa. Para ello, te vamos a mostrar algunos datos que demuestran cuando una tienda de Instagram es verdadera:

Si la cuenta está verificada (palomita azul) es porque la tienda es verdadera.

(palomita azul) es porque la tienda es verdadera. Si en su perfil se puede ver un enlace que lleva a una tienda fuera de Instagram, significa que la misma es de fiar.

fuera de Instagram, significa que la misma es de fiar. Cuando la cuenta nunca ha cambiado de nombre en más de 2 años, la tienda es verdadera en un 99% de las veces.

En caso de que la tienda de Instagram que estás analizando cumpla con todos esos parámetros, de igual manera te recomendamos tomar las precauciones pertinentes. Los estafadores buscan que sus tiendas se parezcan lo más posible a una verdadera, algo que en ciertos casos puede llegar a suceder (en las cuentas nuevas).

Sin mucho más que añadir al respecto, si estás pensando en comprar un producto dentro de Instagram y quieres estar 100% seguro de que no te van a estafar, pinchando aquí podrás descubrir cómo comprar de forma segura, ¡no te lo pierdas!