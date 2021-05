Los cambios siguen llegando a Facebook de forma repentina y sin ningún anuncio previo. La red social continúa realizando pruebas para poder mejorar su interfaz, y una de esas pruebas tiene que ver con la posibilidad de ocultar los Me Gusta en Facebook.

Si bien esta función llegó a Instagram a principios de 2021, función que puedes activar pinchando aquí, aún se hacía desear en la app de Facebook para dispositivos móviles. Esto es algo que finalmente ha cambiado, pues gracias a la última actualización que lanzaron para iOS y Android, ya es posible ocultar los Me Gusta de forma simple y rápida.

¿Cómo ocultar los Me Gusta en Facebook?

Antes de que te expliquemos los pasos que debes llevar a cabo para poder ocultar los Me Gusta en Facebook, es imprescindible que cuentes con la última versión de la app instalada en tu móvil. Si ya has descargado la última versión de Facebook, puedes realizar estos pasos para activar esta función:

Abre la app de Facebook desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Dentro de la red social, deberás pinchar en las tres rayas horizontales que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

que se ubican arriba a la derecha de la pantalla. Vete hasta el final de la pantalla y pincha sobre la opción que dice “Configuración y privacidad”.

Por consiguiente, tendrás que presionar sobre el botón que dice “Configuración”.

Ingresa en la opción que dice “Recuento de reacciones”

Por último, pincha en la opción que creas conveniente: si quieres ocultar los Me Gusta de las publicaciones de otras personas, pincha en la primera opción, por otro lado, si quieres ocultar los Me Gusta en tus publicaciones, pincha en el segundo botón.

¿No puedes ocultar los Me Gusta de tus publicaciones en Facebook?

Si por alguna razón no puedes ocultar los Me Gusta de tus publicaciones dentro de Facebook, lo más probable es que esta función no haya sido habilitada en tu país. Si quieres acceder a dicha función antes que nadie, puedes descargar la versión beta de Facebook e intentar realizar los pasos que te mostramos arriba para ver si esta función está o no presente.