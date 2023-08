El mundo de las plataformas de streaming no para de crecer. Cada año aumenta la oferta de servicios disponibles para el consumidor y recientemente han comenzado aparecer opciones gratuitas como Pluto TV y Runtime Service. Y ahora se acaba de anunciar una nueva que también será gratuita, pero que está enfocada en lo educativo más que en el entretenimiento.

Se trata de NASA+, el servicio de streaming de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que llegará pronto al mercado. A continuación, te contamos todo lo que se sabe de esta nueva plataforma educativa que de seguro te encantará si eres un entusiasta del espacio.

NASA+: todo lo que debes saber sobre esta plataforma de streaming

A través de su página oficial, la NASA ha confirmado que próximamente lanzarán un servicio de contenido bajo demanda en streaming. Marc Etkind, jefe de la oficina de comunicaciones de la agencia aeroespacial, menciona que se trata de un movimiento destinado a aumentar la presencia de la NASA en las plataformas digitales.

Ahora bien, no creas que en NASA+ encontrarás pelis o series de ciencia ficción. La plataforma solo difundirá contenido informativo y educativo. De hecho, en el tráiler se pueden ver algunos de los programas que podrás disfrutar: NASA Talks, Space Out, The Color of Space, NASA Kids, NASA Explorers, WEBB Space Telescope, entre otras.

También confirmaron que NASA+ transmitirá en directo eventos como el lanzamiento de misiones, contenido exclusivo de los diferentes proyectos que lleva a cabo la agencia y que tendrá un canal en español para los usuarios hispanohablantes: NASA En Español.

¿Cuándo se lanzará NASA+ y dónde se podrá descargar?

El servicio de streaming NASA+ será gratuito, sin anuncios y su aplicación se podrá descargar en la Play Store, App Store y en las tiendas de apps de Fire TV y Roku TV. Además, aunque no dieron una fecha específica de lanzamiento, sí que revelaron que llegará a finales de este verano junto a un nuevo sitio web que estrenará la agencia aeroespacial estadounidense.