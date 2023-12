Dónde ver los The Game Awards 2023 desde el móvil, PC o Smart TV

Se acerca una de las fechas más importantes para los gamers de todo el mundo, los The Game Awards (TGA) 2023. Una noche entera dedicada a premiar lo mejor de lo mejor en el mundo de los videojuegos. Si no te quieres perder ni un segundo de esta maravillosa ceremonia, te recomendamos que no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

El periodista Geoff Keighley será quien sé dé a la tarea de presentar estos emocionantes premios y la mejor parte es que la transmisión estará disponible en una enorme variedad de plataformas, así que no hay forma de que te lo pierdas. ¿Quién crees que se llevará el galardón al GOTY (Game Of The Year) este año? Quizás sea TLOZ: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3 o incluso podría ser Super Mario Bros Wonder.

¿Cuándo son los The Game Awards 2023 y a qué hora?

Los TGA 2023 se celebrarán este 7 de diciembre a las 7:30 PM hora del este, lo que significa que por la diferencia horaria, en España será el 8 de diciembre en la madrugada, específicamente 01:30 AM. Te dejaremos la hora exacta en la que comienza el evento en el resto de los países hispanohablantes:

8 de diciembre

España – Península y Baleares : a las 01:30 horas.

: a las 01:30 horas. España – Islas Canarias: a las 00:30 horas.

7 de diciembre

Argentina : a las 20:30 horas.

: a las 20:30 horas. Bolivia : a 19:30 las horas.

: a 19:30 las horas. Brasil : a las 22:30 horas.

: a las 22:30 horas. Chile : a las 19:30 horas.

: a las 19:30 horas. Colombia : a las 18:30 horas.

: a las 18:30 horas. Costa Rica : a las 17:30 horas.

: a las 17:30 horas. Cuba : a las 19:30 horas.

: a las 19:30 horas. Ecuador : a las 18:30 horas.

: a las 18:30 horas. El Salvador : a las 17:30 horas.

: a las 17:30 horas. Estados Unidos (Washington D.C.) : a las 19:30 horas.

: a las 19:30 horas. Estados Unidos (PT) : a las 16:30 horas.

: a las 16:30 horas. Guatemala : a las 17:30 horas.

: a las 17:30 horas. Honduras : a las 17:30 horas.

: a las 17:30 horas. México : a las 18:30 horas.

: a las 18:30 horas. Nicaragua : a las 17:30 horas.

: a las 17:30 horas. Panamá : a las 18:30 horas.

: a las 18:30 horas. Paraguay : a las 19:30 horas.

: a las 19:30 horas. Perú : a las 18:30 horas.

: a las 18:30 horas. Puerto Rico : a las 19:30 horas.

: a las 19:30 horas. República Dominicana : a las 19:30 horas.

: a las 19:30 horas. Uruguay : a las 20:30 horas.

: a las 20:30 horas. Venezuela: a las 19:30 horas.

Todas las plataformas donde puedes ver los The Game Awards 2023 desde tu móvil, PC o Smart TV

La buena noticia es que este evento estará disponible de forma gratuita a lo ancho y largo de toda Internet. Es decir, si quieres ver los The Game Awards 2023, podrás hacerlo desde los canales oficiales de los premios en YouTube, Twitch, X (previamente Twitter), TikTok y muchos lugares más. A continuación te dejamos una lista con todas las plataformas que transmitirán los TGA 2023 completamente gratis:

YouTube

Acceder | Canal de The Game Awards en YouTube

Twitch

Acceder | Canal de The Game Awards en Twitch

Twitter

Acceder | Cuenta de The Game Awards en Twitter

Facebook

Acceder | Página de The Game Awards en Facebook

Steam

Acceder | Steam

TikTok

Acceder | Cuenta de The Game Awards en TikTok

Instagram

Acceder | Cuenta de The Game Awards en Instagram

IGN

Acceder | Sitio oficial IGN

GAMESPOT

Acceder | Sitio oficial GAMESPOT

Kick

Acceder | Sitio oficial de Kick

Otras apps para el resto del mundo

Ver | Lista completa de apps donde puedes ver los The Game Awards 2022

Todos los títulos nominados en los The Game Awards 2023

Antes de ver la entrega de premios de los TGA 2023, te sugerimos que le eches un vistazo a la lista de nominados que estarán batallando para ganarse una preciada estatuilla en la ceremonia de este año.

Mejor juego del año (GOTY 2023)

Alan Wake 2.

Baldur’s Gate 3.

Marvel’s Spider-Man 2.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Super Mario Bros. Wonder.

Resident Evil 4 Remake.

Mejor dirección de juego

Super Mario Bros. Wonder.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Marvel’s Spider-Man 2.

Baldur’s Gate 3.

Alan Wake 2.

Mejor narrativa

Marvel’s Spider-Man 2.

Baldur’s Gate 3.

Alan Wake 2.

Final Fantasy XVI.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Mejor dirección de arte

Hi-Fi Rush.

Alan Wake 2.

Super Mario Bros. Wonder.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Lies of P.

Mejor partitura y música

Alan Wake 2 (Petri Alanko).

Baldur’s Gate 3 (Borislav Slavov).

Final Fantasy XVI (Masayoshi Soken).

Hi-Fi Rush (Shuichi Kobori).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Sound Team).

Mejor diseño de sonido

Alan Wake 2.

Hi-Fi Rush.

Resident Evil 4 Remake.

Dead Space.

Marvel’s Spider-Man 2.

Mejor interpretación

Yuri Lowenthal en Marvel’s Spider-Man 2.

Neil Newbon en Baldur’s Gate 3.

Melani Liburd en Alan Wake 2.

Idris Elba en Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Cameron Monaghan en Star Wars Jedi: Survivor.

Ben Starr en Final Fantasy XVI.

Innovación en accesibilidad

Street Fighter 6.

Mortal Kombat 1.

Marvel’s Spiderman 2.

Hi-Fi Rush.

Forza Motorsport.

Diablo IV.

Mejor juego con impacto social

Venba.

Terra Nil.

Tchia.

Goodbye Volcano High.

Chants of Sennaar.

A Space for the Unbound.

Mejor juego en curso

Genshin Impact.

Fortnite.

Final Fantasy XIV.

Cyberpunk 2077.

Apex Legends.

Mejor soporte a la comunidad

No Man’s Sky.

Final Fantasy XIV.

Destiny 2.

Cyberpunk 2077.

Baldur’s Gate 3.

Mejor juego independiente

Cocoon.

Dave the Diver.

Sea of Stars.

Dredge.

Viewfinder.

Mejor juego debut de un estudio indie

Viewfinder.

Pizza Tower.

Venba.

Dredge.

Cocoon.

Mejor juego de móviles

Final Fantasy VII: Ever crisis.

Hello Kitty Island Adventure.

Honkai: Star Rail.

Monster Hunter Now.

Terra Nil.

Mejor juego de VR o AR

Synapse.

Resident Evil Village VR Mode.

Humanity.

Horizon: Call of the Mountain.

Gran Turismo 7.

Mejor juego de acción

Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Dead Island 2.

Ghostrunner 2.

Remnant 2.

Hi-Fi Rush.

Mejor juego de acción / aventura

Star Wars Jedi: Survivor.

Resident Evil 4 Remake.

Alan Wake 2.

Marvel’s Spider-Man 2.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor RPG

Lies of P.

Final Fantasy XVI.

Baldur’s Gate 3.

Sea of Stars.

Starfield.

Mejor juego de lucha

Street Fighter 6.

Mortal Kombat 1.

God of Rock.

Pocket Bravery.

Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Mejor juego familiar

Party Animals.

Disney Illusion Island.

Sonic Superstars.

Pikmin 4.

Super Mario Bros. Wonder.

Mejor simulador / estrategia

Pikmin 4.

Fire Emblem Engage.

City: Skylines II.

Company of Heroes 3.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Mejor juego de deportes / carreras

The Crew Motorfest.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged.

Forza Motorsport.

F1 23.

EA Sports FC 24.

Mejor juego multijugador

Super Mario Bros. Wonder.

Street Fighter 6.

Party Animals.

Diablo IV.

Baldur’s Gate 3.

Mejor adaptación

The Super Mario Bros. Movie.

The Last of Us.

Gran Turismo.

Twisted Metal.

Castlevania: Nocturne.

Juego más esperado

Tekken 8.

Star Wars Outlaws.

Like a Dragon: Infinite Wealth.

Hades II.

Final Fantasy VII: Rebirth.

Mejor creador de contenido del año

Sypherpk.

SpreenDMC.

Quakity.

People Make Games.

Ironmouse.

Mejor juego eSports

Valorant.

PUBG Mobile.

League of Legends.

Dota 2.

Counter-Strike 2.

Mejor atleta de eSports

Lee “Faker” Sang-Hyeok.

Mathew “Zywoo” Herbaut.

Max “Demon1″ Mazanov.

Paco “Hydra” Rusiewiez.

Park “Ruler” Jae-Hyuk.

Phillip “Imperialhal” Dosen.

Mejor equipo de eSports

Evil Geniuses.

Fnatic.

Gaimin Gladiators.

JD Gaming.

Team Vitality.

Mejor entrenador de eSports

Christine “Potter” Chi.

Dany “Zonic” Sorensen.

Jordan “Gunba” Graham.

Remi “XTQZZZ” Quoniam.

Yoon “Homme” Sung-Young.

Mejor evento de eSports

The International DOTA 2 Championship 2023.

VALORANT Champions 2023.

2023 League of Legends World Championship.

EVO 2023.

Blast.TV Paris Major 2023.

