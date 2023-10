Super Mario Bros. Wonder ya se puede jugar en Android con Yuzu

El día de hoy se ha lanzado el esperado juego Super Mario Bros. Wonder para la consola Nintendo Switch, una nueva aventura del famoso fontanero que promete horas de diversión y nostalgia. Sin embargo, no todos los fans de Mario tienen acceso a esta plataforma, y algunos podrían sentirse tentados de buscar alternativas para disfrutar del título en otros dispositivos.

Una de esas opciones es el emulador Yuzu, que permite ejecutar juegos de Switch en PC y Android con una calidad sorprendente. Según reportan varios usuarios en redes sociales, Yuzu ha logrado hacer funcionar Super Mario Bros. Wonder en Android a 30 FPS el mismo día de su lanzamiento, lo que supone un gran avance para la emulación de esta consola y una demostración de que los móviles Android están capacitados para correr juegos de alta calidad.

Yuzu hace posible jugar a Super Mario Bros. Wonder en Android a 30 FPS

Tal como puedes ver en el vídeo de arriba, el usuario «Commercial_Ad_3489» de Reddit ha conseguido emular el nuevo Super Mario Bros. Wonder en su Red Magic 7s Pro con una tasa de fotogramas por segundo entre 30 y 60 FPS, aunque la mayor parte del tiempo se mantiene a 30 FPS.

Ten en cuenta que el RedMagic 7S Pro es un smartphone gaming preparado para ejecutar juegos exigentes, pues usa un procesador de gama alta y un sistema de refrigeración especial. Cualquier móvil con características inferiores a este seguramente ofrecerá un peor rendimiento del juego.

Además, se requiere el firmware 16.1.0 y una configuración específica para lograr una estabilidad mínima. Sin embargo, antes de que te emociones y corras a descargar Yuzu, debes saber que emular solo es legal si usas como ROM tu propia copia del juego que compraste. Usar ROMs descargadas de Internet viola los derechos de autor de Nintendo y perjudica a los desarrolladores del juego. Aparte, recuerda que muchas ROMs de Internet vienen cargadas de virus que podrían dañar tu móvil.

De cualquier forma, aquí lo impresionante es que los móviles Android ya son capaces de emular juegos nuevos de Nintendo Switch el mismo día que se lanzan en la consola gracias a lo avanzado que el emulador Yuzu está actualmente. Por cierto, no olvides que Super Mario. Wonder no está oficialmente disponible para Android y cualquier APK que encuentres es un engaño.