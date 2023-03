La Fórmula 1 la MotoGP son deportes apasionantes y perderse una transmisión puede ser algo decepcionante. Y con los mundiales de F1 y MotoGP a la vuelta de la esquina, estar lejos de casa y de tu TV puede ser un problema si quieres disfrutar de tus carreras favoritas. Afortunadamente, ya esto no debe preocuparte, porque con la aplicación Motodi APK, podrás disfrutar de la velocidad y la adrenalina en tu dispositivo Android.

Motodi es una aplicación desarrollada por los creadores de NodoGO, antiguamente Nodorios. Actualmente, no se encuentra disponible en Google Play, ni en la App Store y para descargarla debes hacerlo a través de un APK. Pero, ¿es seguro descargarla? Aquí te contamos todo lo que tienes que hacer para ver gratis F1 y MotoGP con Motodi APK, sin inconvenientes.

Motodi APK: así puedes instalar la app para ver gratis F1 y MotoGP

Con Motodi APK puedes disfrutar de la emoción de la F1 y MotoGP a través de transmisiones por eventos. En ella podrás ver los horarios y el tiempo que queda para iniciar cada una de las carreras, así como también las transmisiones que ya han finalizado. Lo mejor de todo es que la app te permite acceder 30 minutos antes para disfrutar del preámbulo del evento.

¿Sabes cómo instalar Motodi en tu móvil Android? Es muy fácil, simplemente sigue los pasos que te mostramos a continuación:

Configura tu móvil Android para que permita instalar fuentes desconocidas.

Descarga Motodi APK con el enlace que dejamos más abajo o en su canal de Telegram.

con el enlace que dejamos más abajo o en su canal de Telegram. Busca en tu carpeta de descargas el archivo Motodi APK.

el archivo Motodi APK. Presiona en instalar y otorga los permisos necesarios.

y otorga los permisos necesarios. Al finalizar la instalación, abre Motodi y acepta las condiciones de uso de la aplicación.

y acepta las condiciones de uso de la aplicación. Finalmente, toca el evento en directo para que puedas ver el contenido disponible.

Descargar APK | Motodi

¿Motodi es una aplicación segura? ¿Es legal su uso?

Si te preocupa la integridad de tu móvil, puedes tener la certeza que Motodi es una app muy segura y no contiene virus o malware. En la imagen puedes ver el análisis del APK, que fue realizado con el servicio VirusTotal, que usa más de 50 antivirus y más de 60 motores de detección en línea, para buscar virus en archivos. El resultado arrojó que el APK de Motodi no representa ninguna amenaza para tu móvil.

En cuanto al dilema de que la app es legal o no, debes saber que, este tipo de transmisiones infringen los derechos de autor de los campeonatos de la F1 y MotoGP. Sin embargo, Motodi es una app que comparte enlaces de contenidos audiovisuales de servidores de terceros y son estos últimos los que deben contar con los contratos de cesión de derechos. Esto significa que Motodi no aloja contenido con copyright y no es responsable si la transmisión es legal o no, ni del uso indebido de la aplicación.

Con la aplicación Motodi podrás ver todas las competiciones de la F1 y MotoGP gratis, ¡descárgala hoy mismo!