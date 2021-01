Los asistentes virtuales ya llevan tiempo entre nosotros y aunque aún no están al mismo nivel de Jarvis en Iron Man, sí han mejorado bastante. Además, como bien sabrás la razón de ser de estos asistentes es facilitarnos la vida, sobre todo en los pequeños y rutinarios detalles del día a día.

En el caso de Google Assistant una de las funciones más interesantes son las “Rutinas”. Gracias a estas, podemos automatizar y agilizar muchas de las cosas que hacemos cada día, ahorrándonos tiempo y molestias innecesarias.

Las rutinas de Google Assistant quieren hacerte la vida más fácil

Por defecto, el asistente de Google incluye varias rutinas pensadas para las tareas más comunes. Bien sea que te ayude con tu ritual matutino antes de ir al trabajo, a reproducir automáticamente tu música favorita, a apagar las notificaciones cuando vas en el coche… esto y mucho más.

¿Suena perfecto, no? Ciertamente, las rutinas de Google Assistant son una verdadera joya. O mejor dicho, un diamante en bruto esperando por ti para que crees más rutinas y exprimas al máximo su potencial.

¿Ya sabes cómo crear tus propias rutinas en Google Assistant?

Anteriormente explicamos cómo crear tus propias rutinas en Google Assistant, por eso, en esta ocasión no nos detendremos a explicarte en detalle cómo hacerlo.

En cambio, queremos darte 5 buenas ideas de las rutinas más útiles, seguramente más de una te servirá. Y sino, igual te pueden dar una idea de por dónde empezar para crear tus propias rutinas.

5 rutinas del asistente de Google perfectas para automatizar tu día a día

Empecemos por las rutinas más simples pero muy útiles. De esas que seguro usarás con bastante frecuencia:

1. Tu lista de reproducción favorita para empezar la mañana de buen ánimo

A algunas personas les cuesta más que a otras despertarse, y si además de eso deben hacerlo a tiempo para llegar al trabajo, es probable que lo hagan de mal humor.

Despertar escuchando una lista de tus canciones favoritas puede mejorar bastante tu estado de ánimo. Por eso, y como seguramente no tendrás tiempo ni ganas de reproducir manualmente las canciones todos los días, ¿por qué no automatizarlo en una rutina? Lo único que tienes que hacer es esto:

Ve a las configuraciones del asistente virtual .

. Dale clic a la opción Rutinas para entrar en el menú.

para entrar en el menú. Presiona en el símbolo “+” , arriba a mano derecha.

, arriba a mano derecha. Para empezar, selecciona cómo quieres que se active esta rutina ; por un comando de voz, por hora (incluso puedes programarla con la salida del sol).

; por un comando de voz, por hora (incluso puedes programarla con la salida del sol). A continuación, elige qué hará la rutina . En este caso sería “Reproducir y controlar contenido multimedia”.

. En este caso sería “Reproducir y controlar contenido multimedia”. Selecciona música y el nombre del álbum o lista de reproducción que quieres que se reproduzca. Antes de esto, debes configurar el proveedor de música donde se supone que está alojada tu lista de reproducción, en la imagen de aquí arriba se muestra la secuencia que debes seguir.

El asistente por defecto ofrece opciones como YouTube Music, Spotify o Deezer.

Listo, acabas de crear una nueva rutina, es muy simple. De ahora en adelante podrás despertarte escuchando tu música favorita con tan solo un comando de voz o usarlo de despertador, si la programas para que se active automáticamente.

2. Manda un mensaje de buenos días automáticamente

Esta rutina puede ser especialmente útil ahora que muchos deben permanecer distanciados por la cuarentena. Digamos que te preparas para comenzar el día y aún tienes mucho por hacer, mientras tanto, en vez de tomar el móvil para escribirle a mamá y decirle que todo está bien o para saber cómo amaneció, mejor dile a Google que lo haga por ti.

En las acciones, dale clic a la opción “Comunicarte y hacer anuncios” .

. En esta verás opciones preestablecidas y personalizables .

. Dale a enviar un SMS para personalizar tu mensaje.

para personalizar tu mensaje. Luego regresa al menú inicial para crear una rutina y dale clic nuevamente a la acción “Enviar un SMS”.

y dale clic nuevamente a la acción “Enviar un SMS”. Aquí tienes que agregar el número al que quieres que se envíe el mensaje.

al que quieres que se envíe el mensaje. Si no escribes un mensaje automático al momento de activar la rutina, el asistente virtual te pedirá que completes la información.

3. No pierdas tiempo ni te distraigas mientras vas conduciendo

Siguiendo con tu rutina del día; digamos que ya has despertado de buen humor, que le has avisado a tus padres o tu pareja que todo está bien y que ahora te dispones a salir al trabajo. Bien, si vas en el coche es probable que quieras poner música nuevamente y también desactivar las notificaciones para evitar distracciones en el móvil. Esto lo puedes automatizar con una rutina de Google Assistant.

Pero para ser honestos, al menos con esta rutina Google ya ha hecho buena parte del trabajo, por lo que solo nos limitaremos a modificar una de las rutinas preestablecidas, para adaptarla a nuestros gustos. Que sí, también es posible.

Para cambiar la programación de esta rutina a tu gusto solo debes darle clic a “Traslado al trabajo” .

. Al entrar en la rutina, presiona en el ícono en forma de bolígrafo que está en la barra superior.

que está en la barra superior. Así podrás borrar las acciones que creas innecesarias .

. También, si te parece, puedes dejar las acciones pero modificarlas a tu gusto.

Por esto y más, no nos cansaremos de decir que el poder de personalización de Google Assistant es impresionante. De hecho, a partir de aquí puedes hacerte una idea de que las rutinas preestablecidas sirven de plantilla para facilitarte la tarea de hacer tus propias rutinas.

4. Mejora tu concentración y productividad en el trabajo

Google Assistant también puede ayudarte a crear una atmósfera idónea en tu espacio de trabajo. Una que te permita trabajar más a gusto, bien sea que necesites tener un ambiente más relajado o por el contrario, uno más animado.

Solo necesitas crear una rutina en la que, como hemos venido haciendo hasta ahora, le indiques al programa el comando para activar la rutina y la acción o acciones que deberá ejecutar.

En el caso de un ambiente más tranquilo, puedes optar por ruido blanco de fondo .

. Toma en cuenta que antes debes saber, e indicar bien, cuál será la fuente para dicho audio .

. Otra acción que puedes agregar a esta rutina para reducir distracciones es silenciar las notificaciones del móvil.

Por otro lado, esta idea puede dar paso a algo más elaborado. Tal vez hayas escuchado hablar de la técnica Pomodoro. En esta, para mantener el rendimiento en el trabajo debes tomar pequeños descansos de al menos unos 5 minutos.

Entonces, una buena idea sería crear una rutina en la que tengas un ambiente de relax durante los 5 minutos de descanso, para a continuación pasar automáticamente a una rutina que restrinja los focos de distracción. Y así, retomar el ritmo de trabajo sin problemas. Piénsalo, estas simples ideas pueden mejorar bastante tu desempeño.

5. Controla Netflix a través de tus rutinas

Como no todo puede ser trabajo y tareas tediosas, hemos pensado en una excelente idea para tu entretenimiento en casa: controlar tu cuenta de Netflix a través de Google Assistant. Y si tienes un Google Home mucho mejor. Para ello:

Antes de crear la rutina debes vincular tu cuenta de Netflix con tu cuenta de Google .

. Puedes hacer esto a través de la app de Google Home o con el asistente de Google en tu móvil.

o con el asistente de Google en tu móvil. Además, asegúrate de que tu TV tenga Chromecast integrado . Aunque funciona de igual modo si lo usas con un Chromecast conectado.

. Aunque funciona de igual modo si lo usas con un Chromecast conectado. Una vez asociados, debes establecer tu cuenta de Netflix como proveedor de servicio multimedia , justo como te lo mostramos en la primera idea para rutinas útiles (o no te saldrá).

, justo como te lo mostramos en la primera idea para rutinas útiles (o no te saldrá). Cuando hayas cumplido con estos pasos, podrás controlar tu cuenta de Netflix a través de Google Home o Google Assistant.

Con una rutina puedes ahorrarte el trabajo de buscar tus series o películas favoritas. Tan solo con un comando de voz puedes llegar automáticamente donde te quedaste la última vez en tu serie favorita. O en cambio, puedes tener tiempo para saber cuáles son las series y películas en estreno.

Automatiza tu hogar con las rutinas de Google Assistant y un enchufe inteligente

Hasta ahora hemos hablado mucho sobre las posibilidades de las rutinas para automatizar varias tareas. Esta herramienta tiene un alcance tremendo pero también es cierto que para lograr todo su potencial es necesario poder enlazarla con otros gadgets en el hogar. De esta manera, podrás programar el encendido y apagado de la TV, controlar la iluminación, calefacción o incluso la cafetera, entre otros ejemplos.

Pero aquí surge el inconveniente de que en muchos hogares los equipos electrónicos no pueden ser controlados a distancia, no son equipos inteligentes. Aunque, que esto no te desanime, también tienes otras opciones bastante interesantes para automatizar tu hogar a través de las rutinas de Google Assistant. Puedes encontrar enchufes inteligentes, anteriormente estuvimos hablando sobre estos y también sobre los accesorios Ajax.

Particularmente con los enchufes inteligentes, estos pueden ser controlados directamente con Google Assistant y realmente son una opción muy económica, sobre todo si tomas en cuenta que pueden automatizar tu hogar por menos de 50 euros. Estos conectores no solo son capaces de controlar el voltaje y proteger tus equipos ante una subida o bajada de luz, sino que puedes programarlos para que se enciendan o apaguen a distancia.

De manera tal que, por ejemplo, puedas programar una rutina en la que la cafetera se encienda 15 minutos antes de llegar a casa, para tener el café caliente nada más llegar. O controlar la iluminación en las habitaciones, el calentador del agua… Realmente es mucho lo que puedes hacer con las rutinas y el equipo adecuado.

Comparte tus propias rutinas en Google Assistant

Luego de ver este pequeño tutorial, seguro que se te han ocurrido nuevas ideas para hacer tu día más práctico con varias rutinas. De ser este el caso, no dudes en compartirlas, seguramente habrá más de una idea interesante que a otros les podría ser de gran ayuda.

Y si por el contrario te has quedado con alguna duda, no dudes en decírnoslo en los comentarios, a la mayor brevedad posible te estaremos respondiendo.