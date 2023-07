Las páginas web para ganar dinero haciendo tareas, son una excelente opción para generar ingresos desde casa de forma online en tu tiempo libre. Estas plataformas ofrecen una variedad de trabajos que no requieren un gran esfuerzo, solo cumplir con el horario y contar con algunas habilidades. Puedes ganar dinero respondiendo encuestas, viendo anuncios publicitarios, transcribiendo audios, redactando reseñas de artículos, entre otras cosas.

Las tareas que puedes encontrar son numerosas y muchas de estas plataformas valoran el trabajo individual. Son perfectas para aquellos que desean obtener ingresos sin la necesidad de construir una red de referidos o afiliados. Lo mejor es que las tareas son voluntarias, no hay contratos vinculantes con la empresa proveedora ni requisitos mínimos de tiempo.

Las 10 mejores páginas para ganar dinero haciendo tareas

Existen diferentes formas de ganar dinero online, lo puedes hacer jugando, en redes sociales como TikTok o a través de aplicaciones móviles. Ahora, te mostramos estas 10 páginas para ganar dinero haciendo tareas. Son completamente gratuitas y fáciles de usar.

TimeBucks: ofrece bono por registro

Comenzamos nuestra lista con TimeBucks, quien te permite generar ingresos haciendo tareas breves y simples, como encuestas, ver vídeos publicitarios, hacer clic en enlaces, registrarse en páginas y más. La plataforma proporciona instrucciones claras para cada tarea, lo que facilita ajustarse al ritmo sin requerir un esfuerzo excesivo. Puedes registrarte con Facebook o usando un correo electrónico.

Los pagos se hacen puntualmente una vez que se alcanza el mínimo requerido, actualmente está establecido en 10 $. Una ventaja adicional de TimeBucks es la amplia variedad de métodos de pago disponibles, incluidos PayPal, AirTM, Payeer, Skrill, Litecoin, Bitcoin y tarjetas bancarias tradicionales. Además, te ofrece un bono de 1 $ solo por registrarte.

Enlace | Time Bucks

Clickworker: seria y fiable

Clickworker es una plataforma en la que puedes ganar dinero haciendo tareas en inglés y ocasionalmente en castellano. No es necesario invertir dinero, solo dedicar un poco de tiempo. Hay diversas tareas disponibles, como traducción de textos, transcripciones, categorizar fotografías, escuchar y valorar música, y realizar encuestas, entre otras.

Una ventaja destacada de esta página es que hace pagos puntuales a través de PayPal (a nivel mundial) o transferencia bancaria (en Europa). El retiro mínimo es de 5 €, lo que resulta alcanzable para cualquier persona. Otro aspecto positivo es que los pagos se realizan automáticamente cada semana.

Enlace | Clickworker

ySense: encuestas fáciles y remuneradas

¿Te gustan las tareas breves? Entonces ySense es para ti. Esta plataforma se centra principalmente en encuestas remuneradas, aunque también cuenta con otras tareas disponibles. Para comenzar a ganar dinero debes registrarte en su sitio web, completar tu perfil y revisar tu cuenta diariamente para verificar la disponibilidad de encuestas. Dependiendo del día, podrás recibir entre 2 y 20 encuestas para completar.

En esta plataforma, el mínimo de pago varía según el método elegido, por ejemplo, para cobrar a través de Skrill el mínimo es de 5 $, mientras que para PayPal es de 10 $. Además, hace los pagos en un promedio de 2 a 7 días hábiles, aunque puede variar según el país y el método de cobro. Actualmente, la mayoría de los países permiten el cobro a través de PayPal.

Enlace | ySense

Rocket GPT: sistema de puntos

Rocket GPT es un sitio web donde puedes acumular puntos llamados Astros al hacer diversas tareas, como encuestas, visualización de vídeos, descarga de aplicaciones, completando ofertas y probando juegos. Estos puntos se pueden canjear por una variedad de premios, que incluyen cheques, tarjetas de regalo y dinero en efectivo por PayPal o AirTM.

El mínimo para cobrar y los premios disponibles pueden variar según el país. En el caso de España, el mínimo de puntos para canjear es de 6.000 Astros, equivalentes a 10 $. También hay un sistema, donde puedes obtener comisiones del 10% de las ganancias de tus invitados de primer nivel y del 3% de los de segundo nivel.

Enlace | Rocket GPT

Swagbucks: encuestas pagadas

Swagbucks es un programa de recompensas en línea popular que te permite ganar puntos al completar diversas tareas, como encuestas, ver videos, jugar o comprar en línea. Estos puntos los puedes canjear por tarjetas regalo de tiendas como Amazon y Target, o por dinero en efectivo a través de PayPal.

Swagbucks es gratuito, tiene una amplia variedad de tareas disponibles y ofrece un programa de referencia para ganar puntos adicionales. Lo mejor es que si consigues ganar 300 puntos en un mes, los primeros días del siguiente mes te regalarán otros 300 puntos extra. Toma en cuenta que el correo electrónico con el que te registres en Swagbucks debe ser el mismo de PayPal.

Enlace | Swagbucks

Gift Hunter Club: con concursos mensuales

Esta es una página española para ganar dinero realizando tareas y trabajos sencillos en Internet. Gift Hunter Club (GHC) ofrece encuestas diarias disponibles para los usuarios, así como la posibilidad de ganar dinero viendo vídeos a través de la aplicación para Android. Además, GHC organiza concursos mensuales con premios para los usuarios más activos.

Para cobrar, el mínimo es muy asequible, tan solo 5 $ y los pagos se hacen a través de PayPal. En Gift Hunter Club es posible canjear los puntos por dinero o tarjetas de regalo de Amazon, con un mínimo de 530 puntos para PayPal, 520 puntos para Amazon en USA y LATAM y 710 puntos para Amazon en España. Los pagos se envían puntualmente dentro de 48 horas laborables.

Enlace | Gift Hunter Club

King of Prizes: múltiples maneras para ganar dinero

Continuamos con King of Prizes es una plataforma de GPT (Get Paid To) que ofrece diversas formas de ganar dinero. Aunque es relativamente nueva, desde su lanzamiento en 2019 ha demostrado su potencial. Pertenece a los mismos creadores de Gift Hunter Club y cuenta con un sistema de Cashback, encuestas remuneradas, muro de ofertas, tareas pagadas y clics en anuncios como métodos para obtener ganancias.

King of Prizes acepta pagos a través de Paypal, tarjetas de regalo de Amazon y AirTM, con más de 250 vales de regalo disponibles. También cuenta con un sistema de referidos de primer nivel y está disponible para usuarios de todo el mundo, incluyendo España. Es una plataforma dinámica y versátil para ganar dinero haciendo tareas.

Enlace | King of Prizes

PointsPrizes: gana dinero completando diversas tareas

PointsPrizes es otra plataforma GPT que ofrece múltiples formas de ganar dinero y canjear puntos por premios. A través de tareas remuneradas puedes acumular puntos viendo anuncios, descargando aplicaciones, completando encuestas y hasta jugando. Además, la plataforma ofrece cupones gratuitos que puedes encontrar en redes sociales o en blogs, y que te permiten ganar hasta 500 puntos (3 $).

También cuenta con un sistema de referidos de primer nivel, donde ganas el 10% de las ganancias totales de tus referidos. Los premios disponibles incluyen PayPal, tarjetas de regalo de Amazon y Bitcoin. La plataforma no tiene limitaciones geográficas, así que está disponible para todos los países del mundo.

Enlace | PointsPrizes

InstaGC: gana dinero y tarjetas de regalo

Si buscas una plataforma fiable, debes probar InstaGC, perteneciente a Day Online Solutions, establecida en 2011. Permite ganar tarjetas de regalo y dinero haciendo diversas tareas, como encuestas remuneradas, descargas de aplicaciones y visualización de anuncios. También ofrece un sistema de referidos ilimitado que proporciona el 10% de las ganancias de cada referido.

La plataforma hace pagos a través de PayPal y tarjetas de regalo de diferentes empresas, según el país. Las principales formas de ganar dinero en InstaGC es completando tareas, haciendo encuestas y viendo vídeos. El retiro mínimo es de 100 puntos (1 $) y los pagos son instantáneos, a excepción del primer pago que puede demorar algunos días.

Enlace | InstaGC

SuperPay.Me: recibe pagos por encuestas

Finalizamos con SuperPay.Me, una plataforma donde se puede ganar dinero, aunque en cantidades pequeñas. La ventaja es que tiene un mínimo de pago muy bajo y ha demostrado ser fiable. Esta ofrece diversas formas de ganar dinero y puntos, como encuestas remuneradas, ofertas pagadas y el programa de referidos, entre otros. Los puntos obtenidos se convierten en dinero.

Además, te ofrece un regalo de bienvenida de 0,20 $ como nuevo usuario al registrarte. Una vez que alcances 1 $, podrás solicitar el pago a través de PayPal. Por cada amigo que refieras, recibirás el 25% de sus ganancias. SuperPay.Me también acepta usuarios de todos los países.

Enlace | SuperPay.Me

¡No esperes más y comienza a ganar dinero hoy mismo! Prueba estas páginas para hacer tareas y descubre una forma fácil de generar ingresos desde tu casa.