El dilema de tener que crear recetas deliciosas con pocos ingredientes lo enfrentan muchas personas diariamente, otros se sienten cansados de comer los mismos platillos una y otra vez. Afortunadamente, ahora existen herramientas de creación culinaria basadas en IA, que brindan la capacidad de personalizar recetas en función de las preferencias, ingredientes y restricciones dietéticas.

Estos generadores de recetas agilizan la planificación de las comidas de manera conveniente. Además, ofrecen la oportunidad de disfrutar de la riqueza culinaria de diferentes culturas sin salir del hogar. Ahora, podrás aprovechar las capacidades de esta tecnología e impresionar a tus seres queridos con deliciosas comidas, usando las mejores IA para crear recetas de cocina y menús.

Las 7 mejores IA para crear recetas de cocina y menús

Los creadores de recetas impulsados por Inteligencia Artificial son un recurso esencial tanto para entusiastas de la cocina como para expertos gastronómicos. A continuación, te mostraremos las siete opciones más destacadas.

Let’sFoodie: usa el modelo GPT-3 de OpenAI

Let’sFoodie se destaca por ser uno de los generadores de recetas IA más avanzados, ya que las recetas se generan usando el modelo GPT-3 de OpenAI. Esta herramienta te garantiza auténticos menús que son verificados por expertos humanos. Además, los usuarios pueden calificar, revisar y almacenar sus creaciones culinarias.

La aplicación Let’sFoodie tiene una interfaz amigable para cualquier usuario. Con solo ingresar la lista de ingredientes en el motor de IA, la receta personalizada aparecerá en cuestión de segundos, simplificando la creación de platillos caseros. ¡Ya no tendrás que buscar entre miles de recetas para crear un delicioso menú!

Enlace | Let’sFoodie

Crooked Recipes: crea platillos en 30 segundos

Sumérgete en una experiencia culinaria única con el generador Crooked Recipes. Este innovador recurso te permite convertir lo que tienes en la despensa en recetas deliciosas y personalizadas. Con esta app podrás crear desayunos, aperitivos, platos principales, postres, bebidas y más. Simplemente, ingresa tus preferencias y espera 30 segundos para obtener tu receta personalizada.

Crooked Recipes te permite crear platillos a tu medida, ya sea un menú vegano, vegetariano, de carnes o lo que tengas en mente. No te preocupes si estás a dieta, si eres celíaco, o si tienes un evento especial de última hora, este generador lo tiene todo cubierto. También puedes optar por desplazarte dentro de la plataforma y seleccionar recetas que se hayan generado previamente.

Enlace | Crooked Recipes

MyFridgeFood: reduce el desperdicio de alimentos

Esta herramienta gratuita crea recetas adaptadas a los ingredientes disponibles en tu refrigerador. Mediante la selección de los alimentos que posees, MyFridgeFood genera una lista de deliciosos platillos brindando una solución práctica para la cocina. La aplicación usa Inteligencia Artificial para ayuda a minimizar el derroche de alimentos de manera efectiva.

MyFridgeFood se presenta como un asistente de cocina sencillo pero versátil, que te brinda la posibilidad de elegir entre una amplia gama de alternativas. Podrás seleccionar desde bebidas hasta productos enlatados, pasando por cereales, condimentos, lácteos, pastas, granos, mariscos, aperitivos y muchas más. Ahora podrás convertirte en el chef que siempre quisiste ser.

Enlace | MyFridgeFood

DishGen: generador de recetas personalizado

Si buscas un buen aliado en tu cocina, debes probar DishGen. ¿Quieres cocinar algo saludable? Solo ingresa el nombre del plato y esta herramienta te dará un abanico de opciones. Si te encuentras indeciso sobre qué cocinar, solo introduce tus ingredientes favoritos y la magia de la inteligencia artificial creará una receta para ti.

Cada búsqueda te brinda una receta completamente nueva, otorgándote un mundo infinito de opciones. Además, con DishGen puedes explorar recetas de diversas cocinas directamente desde la aplicación. Incluso, tendrás acceso a las últimas creaciones culinarias de otros usuarios. ¡Cocina, disfruta y ahorra tiempo con DishGen!

Enlace | DishGen

Be My Chef: recetas ilimitadas

Si quieres más variedad en tus comidas, Be My Chef tiene la respuesta. Con este generador de recetas inteligente, puedes crear los mejores platos que se adaptan a tu gusto. Solo introduce palabras clave como “fácil”, “platos de verano” o “vegano” y listo, tendrás tu receta en segundos. Además, puedes agregar tus requerimientos dietéticos y hasta los ingredientes que deseas o no incluir.

En la aplicación encontrarás recetas que han sido generadas anteriormente por otros usuarios, donde podrás ver ingredientes, instrucciones y detalles como tiempo y porciones. Si te gusta esta IA, puedes unirte a su lista de espera para ser uno de los primeros en probar las nuevas actualizaciones. Con Be My Chef, descubre opciones ilimitadas de recetas a medida, basadas en tus ingredientes.

Enlace | Be My Chef

My Diet Meal Plan: planifica tus comidas diarias

Simplifica tu plan de alimentación saludable con My Diet Meal Plan. Esta IA crea un plan de comidas basado en tus objetivos, nivel de actividad y preferencias. Incluso, puedes editar la cantidad de calorías y macros según desees. El plan diario generado se ajustará a tus límites de calorías, manteniendo el sabor de la comida.

¿Cómo funciona My Diet Meal Plan? Personaliza tu plan según tu estado físico, metas y preferencias. Configura tus preferencias, ya sea que sigas una dieta vegana, necesites opciones libres de gluten o tengas preferencia por batidos. El planificador buscará de manera automática las recetas que se ajusten a tus necesidades. Además, puedes guardar tus recetas favoritas para más tarde o mejorar tu experiencia con una suscripción.

Enlace | My Diet Meal Plan

SuperCook: Agrega los ingredientes y consigue recetas

Finalizamos nuestra selección con SuperCook, otra herramienta que te proporcionará recetas basadas en los alimentos disponibles en tu hogar. Tendrás miles de opciones en este buscador de recetas potenciado por la IA. Simplemente, llena tu carrito virtual con todos los ingredientes que tengas a tu disposición, desde elementos básicos de despensa hasta frutas y verduras frescas.

Selecciona tus preferencias específicas, desde lo básico hasta exquisitos manjares. Agrega ingredientes y ¡voilà! Tu receta está lista. SuperCook explorará la web para descubrir la receta adecuada para ti, basándose en los ingredientes que hayas proporcionado.

Enlace | SuperCook

Gracias a estas siete IA ya no perderás tiempo buscando recetas en tus antiguos libros de cocina. Ahora podrás crear auténticas delicias culinarias en un abrir y cerrar de ojos.