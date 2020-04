Planificar tus comida, puede resultar un tanto estresante, aunque la premisa en si es sencilla, son muchos los factores que se deben tomar en cuenta para que todo salga como deseas.

Es por eso, que a continuación te mostraremos las 5 mejores aplicaciones de Android gratuitas para planificar tus comidas. Así que no te pierdas este artículo y descubre junto a nosotros las más exquisitas recetas y los mejores menús que puedes crear en un período de tiempo determinado. ¡A la cocina!

My CookBook, una app muy completa

My CookBook es una de las mejores aplicaciones de planificación de comidas para personas a las que les gusta tener todo a la mano de forma práctica. La aplicación te permite almacenar tus recetas ya sea ingresándolas manualmente o cargándolas en un sitio web. También viene con una función de lista de compras, sincronización entre dispositivos de todas tus recetas, combinación de ingredientes y más.

Planifica tus comidas seleccionando las recetas que deseas usar y la aplicación muestra los ingredientes en tu lista de compras para una fácil referencia. Es muy simple de usar y además su descarga es completamente gratuita. Sin duda es una excelente opción.

Planifica las mejores comidas veganas con Veganized

Veganized es un planificador de comidas a base de plantas que te permite buscar, crear y compartir recetas veganas y hacer un seguimiento de tus hábitos nutricionales. La app te ayuda a planificar comidas y crear listas de compras de los artículos e ingredientes que necesitas para preparar los más deliciosos platillos.

No solo es una aplicación de recetas veganas, sino que cuenta con una plataforma social en la que puedes encontrar nuevas recetas y compartir las tuyas. Con esta app puedes planificar tus comidas todos los días y personalizar la ingesta de nutrientes de acuerdo con tu edad, sexo, peso y nivel de actividad física. Por si fuera poco, te incentiva a promover una dieta y estilo de vida veganos.

Organízate para perder peso con Lose It

Se trata de una aplicación para bajar de peso, pero en lugar de registrar la cantidad de calorías que deseas por comida, simplemente establece objetivos generales y un objetivo de peso corporal que desees alcanzar. La app realiza un seguimiento preciso de lo que estás comiendo y qué tipo de ejercicio está haciendo.

Además, incluye una base de datos de alimentos con millones de opciones para elegir, una función de escaneo para que puedas agregar al instante los alimentos que compres, e incluso una función de reconocimiento fotográfico para los alimentos básicos. Es ideal si desea combinar la planificación con el seguimiento. Puedes combinarla, con otras aplicaciones para mantenerte en forma.

Eat This Much, otra excelente opción

Eat This Much es un planificador de comidas personalizado y una guía de recetas excepcional. Solo debes entrar en la aplicación, decirle lo que quieres y no quieres comer, y ella genera un montón de recetas para ti. Te permite planificar comidas durante una semana, al mismo tiempo que te proporciona recetas y una lista de compras como lo hacen la mayoría de las apps de su estilo.

Es una de las mejores aplicaciones de planificación de comidas para aquellos con dietas especiales. Su descarga es gratuita, aunque con cuenta con una versión premium que agrega características adiocionales.

Cerramos esta lista con DietWiz

DietWiz es una herramienta de planificación de comidas combinada con un rastreador de calorías. La aplicación funciona como un dietista personal que crea planes de comidas con recetas simples y al mismo tiempo hacer un seguimiento de las calorías y los macronutrientes que consumes, para ayudarte a perder peso. Además, tiene una función automática de lista de compras para combinarlo con tu plan de comidas semanal.

Después de ingresar tu altura, peso y nivel de actividad, puedes personalizar tu plan de comidas de acuerdo a tus preferencias alimentarias, alergias y patrones dietéticos específicos. La app es gratuita, pero tiene una versión de pago que desbloquea muchas más funciones.

No esperes más y planifica todas tus comidas, con la ayuda de estas fantásticas aplicaciones.