Las reacciones a las historias de Instagram son algo a lo que seguramente estás acostumbrado, pero tienen un par de problemas: primero, que pueden ser demasiado emotivas para ciertos momentos; segundo, que las reacciones terminan llenando tus DM.

Instagram detectó estos problemillas hace un tiempo y comenzó a trabajar en ellos. ¿Qué hicieron al respecto? Comenzaron a probar los Me gusta en las historias, tal como sucede desde hace tiempo con las publicaciones, vídeos o Reels. Estos son más sutiles que las reacciones, además de ser una característica demandada por los usuarios desde hace años. ¿Quieres saber un poco más al respecto? Te contamos cómo funcionan los likes las Stories de Instagram.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022